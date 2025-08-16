 బంధువుల పెళ్లిలో రమేశ్ బాబు కుటుంబం (ఫొటోలు) | Ramesh Babu Family At Wedding in Hyderabad Photos | Sakshi
బంధువుల పెళ్లిలో రమేశ్ బాబు కుటుంబం (ఫొటోలు)

Aug 16 2025 5:56 PM | Updated on Aug 16 2025 6:21 PM

Ramesh Babu Family At Wedding in Hyderabad Photos1
1/8

సూపర్‌స్టార్ కృష్ణ పెద్ద కొడుకు రమేశ్ బాబు కుటుంబం..

Ramesh Babu Family At Wedding in Hyderabad Photos2
2/8

హైదరాబాద్‪‌లో రీసెంట్‌గా జరిగిన ఓ పెళ్లిలో సందడి చేశారు.

Ramesh Babu Family At Wedding in Hyderabad Photos3
3/8

అందంగా ముస్తాబైన రమేశ్ బాబు భార్య, కొడుకు, కూతురు.. పెళ్లిలో ఆకర్షణగా నిలిచారు.

Ramesh Babu Family At Wedding in Hyderabad Photos4
4/8

Ramesh Babu Family At Wedding in Hyderabad Photos5
5/8

Ramesh Babu Family At Wedding in Hyderabad Photos6
6/8

Ramesh Babu Family At Wedding in Hyderabad Photos7
7/8

Ramesh Babu Family At Wedding in Hyderabad Photos8
8/8

# Tag
Ramesh Babu family Wedding Hyderabad Photos
