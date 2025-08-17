 ప్రకృతిలో మమేకమై.. మెగా డాటర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos | Sakshi
ప్రకృతిలో మమేకమై.. మెగా డాటర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Aug 17 2025 7:37 AM | Updated on Aug 17 2025 7:37 AM

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos1
1/13

మెగా డాటర్ నిహారిక.. తన స్నేహితురాళ్లతో కలిసి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ట్రిప్ వేసింది.

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos2
2/13

ఫేమస్ కామఖ్య దేవాలయంలో దర్శనం చేసుకుని ఈ యాత్రని ముగించింది.

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos3
3/13

ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos4
4/13

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos5
5/13

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos6
6/13

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos7
7/13

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos8
8/13

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos9
9/13

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos10
10/13

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos11
11/13

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos12
12/13

Niharika Konidela Visits Arunachalam temple With Friends Photos13
13/13

# Tag
Niharika Konidela visits arunachalam temple friends Photos
