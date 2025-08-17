 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 17-24) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 17-24)

Aug 17 2025 8:19 AM | Updated on Aug 17 2025 8:25 AM

1/29
1/29

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

2/29
2/29

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

3/29
3/29

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

4/29
4/29

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

5/29
5/29

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

6/29
6/29

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

7/29
7/29

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

8/29
8/29

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

9/29
9/29

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

10/29
10/29

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

11/29
11/29

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

12/29
12/29

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

13/29
13/29

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

14/29
14/29

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

15/29
15/29

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

16/29
16/29

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

17/29
17/29

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

18/29
18/29

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

19/29
19/29

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

20/29
20/29

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

21/29
21/29

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

22/29
22/29

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

23/29
23/29

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

24/29
24/29

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

25/29
25/29

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

26/29
26/29

27/29
27/29

28/29
28/29

29/29
29/29

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh photo gallery
