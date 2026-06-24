 రాహుల్‌ వర్సెస్‌ పంత్‌.. ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ ఎవరైతే బాగుంటుంది..? | KL Rahul vs Rishabh Pant: IPL Captaincy Stats Comparison | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాహుల్‌ వర్సెస్‌ పంత్‌.. ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ ఎవరైతే బాగుంటుంది..?

Jun 24 2026 11:01 PM | Updated on Jun 24 2026 11:01 PM

KL Rahul vs Rishabh Pant: IPL Captaincy Stats Comparison

ఐపీఎల్‌ 2027 సీజన్‌కు ముందు జరిగిన భారీ ట్రేడ్‌లో రిషబ్‌ పంత్‌ లక్నో నుంచి ఢిల్లీకి చేరగా.. ఢిల్లీ నుంచి కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ లక్నోకు వెళ్లిపోయాడు. పంత్‌ తిరిగి ఢిల్లీకి చేరడంతో ఆ జట్టు అభిమానుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ.. జట్టు కెప్టెన్‌గా ఎవరుంటారన్నది ప్రస్తుతం అతి పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఇప్పటికే ఆ జట్టు కెప్టెన్‌గా అక్షర్‌ పటేల్‌ కొనసాగుతుండగా.. వచ్చే సీజన్‌లో అతన్ని తప్పించి కేఎల్‌ రాహుల్‌కు పగ్గాలు అప్పజెబుతారని ప్రచారం జరిగింది. ఈలోపే లక్నో కెప్టెన్‌గా ఉన్న పంత్‌ ఢిల్లీకి చేరాడు. పంత్‌ చేరికతో ఢిల్లీ కెప్టెన్సీ కోసం ట్రయాంగులర్‌ ఫైట్‌ నెలకొన్నట్లు కనిపిస్తుంది.

2027 సీజన్‌లో కెప్టెన్‌గా ఎవరిని నియమించాలని ఆ ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం ఇప్పటినుంచే తలలు పట్టుకొని కూర్చుంది. గత సీజన్‌కు ముందు తొలుత రాహుల్‌నే కెప్టెన్‌గా నియమించాలని డీసీ యాజమాన్యం భావించినప్పటికీ.. అతడు అయిష్టత వ్యక్తం చేయడంతో అక్షర్‌కు పగ్గాలు అప్పజెప్పింది.

అయితే గత సీజన్‌లో అక్షర్‌ జట్టును విజయవంతంగా నడిపించలేకపోవడంతో యాజామాన్యం మరోసారి రాహుల్‌ను సంప్రదించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈలోపు అనూహ్యంగా పంత్‌ జట్టులోకి వచ్చాడు. పంత్‌కు గతంలో డీసీ కెప్టెన్‌గా ఓ మోస్తరు ట్రాక్‌ రికార్డు ఉండటంతో కెప్టెన్సీ విషయంలో యాజమాన్యం గందరగోళంలో పడింది.

ఈ నేపథ్యంలో తదుపరి సీజన్‌లో ఢిల్లీ కెప్టెన్‌గా ఎవరుంటే బాగుంటుందనే చర్చ అభిమానుల్లో జోరందుకుంది. గణాంకాలను బట్టి చూస్తే పంత్‌ కంటే రాహుల్‌కే మెరుగైన ట్రాక్‌ రికార్డు ఉంది. పంత్‌ 2021 నుంచి 2026 మధ్య 71 మ్యాచ్‌ల్లో నాయకత్వం (ఢిల్లీ, లక్నో) వహించగా.. 33 విజయాలు, 36 పరాజయాలు, రెండు టై ఫలితాలు నమోదయ్యాయి. అతడి విజయశాతం 46.47 శాతంగా ఉంది.

రాహుల్‌ విషయానికొస్తే.. 2020 నుంచి 2024 మధ్య అతడు 64 మ్యాచ్‌ల్లో జట్లను నడిపించాడు. ఇందులో 31 విజయాలు, 31 పరాజయాలు, రెండు టై ఫలితాలు సాధించాడు. అతడి విజయాల శాతం 48.43గా ఉంది. 

డీసీ యాజమాన్యం గణాంకాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే, రాహుల్‌వైపే మొగ్గుచూపే అవకాశం ఉంది. పైగా అతడు వ్యక్తిగతంగానూ మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా గత రెండు సీజన్‌లుగా ఢిల్లీ జట్టులో కొనసాగుతూ సహచర ఆటగాళ్లు, కోచింగ్‌ సిబ్బంది, యాజమాన్యంతో మంచి అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. 

ఈ లెక్కన యాజమాన్యంతో పాటు బృంద సభ్యులు, అభిమానులు రాహుల్‌కే ఓటేసే అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ విషయంలో తుది నిర్ణయం మాత్రం యాజమాన్యానిదే. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పులివెందులలో రెండో రోజు వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 2

ముద్దుల కూతురితో బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి (ఫొటోలు)
photo 3

సమంతతో రాహుల్ రవీంద్రన్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

రోజా పువ్వుతో మ్యాడ్ బ్యూటీ పోజులు.. ఫోటోలు
photo 5

గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవంలో వైఎస్ జగన్

Video

View all
AP High Court Key Decision On Gangamma Case 1
Video_icon

దళిత మహిళ గంగమ్మ లాకప్ డెత్ కేసులో హై కోర్టు కీలక నిర్ణయం
Avanigadda People Protest Against Nara Lokesh 2
Video_icon

లోకేష్‌ను అడ్డుకున్న గ్రామస్తులు.. ఎందుకంటే ?
Huge Public Crowd In YS Jagan Pulivendula Tour Updates 3
Video_icon

Pulivendula : ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం
Pedda Reddy Fire On AP Police Behaviour 4
Video_icon

జేసీ అనుచరుల కంటే పోలీసులే నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు
YSRCP Perni Nani Shocking Allegations On Gade Sai Krishna Lockup Death 5
Video_icon

CI నాగరాజు ఫోన్ ఎక్కడ..? శవాన్ని ఇద్దరూ కలిసే మాయం..!
Advertisement
 