 కాశ్మీర్‌లో క్రికెట్‌ పండగ.. కీలక మ్యాచ్‌ నిర్వహణకు బీసీసీఐ గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌! | Jammu and Kashmir to Host Irani Cup in Srinagar | Sakshi
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కాశ్మీర్‌లో క్రికెట్‌ పండగ.. కీలక మ్యాచ్‌ నిర్వహణకు బీసీసీఐ గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌!

Aug 12 2026 4:16 PM | Updated on Aug 12 2026 4:31 PM

Jammu and Kashmir to Host Irani Cup in Srinagar

జ‌మ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మరో కీలక ‍క్రికెట్ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యమిచ్చేందుకు సిద్దమైంది. శ్రీనగర్‌లోని షేర్-ఇ-కాశ్మీర్ స్టేడియంలో అక్టోబర్ 1 నుంచి 5 వరకు జమ్మూ  కాశ్మీర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా జట్ల మధ్య ఇరానీ కప్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ ఇంకా అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించన‌ప్ప‌టికి.. జమ్మూ హెడ్ కోచ్ అజేయ్ శర్మ మాత్రం ధ్రువీకరించాడు.

ఈ ప్రతిష్టాత్మక మ్యాచ్‌ను ఘనంగా నిర్వహించాలని భారత క్రికెట్ బోర్డు భావిస్తున్న‌ట్లు అత‌డు తెలిపాడు. షేర్-ఇ-కాశ్మీర్ స్టేడియంలో చేపట్టాల్సిన మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిపై స్ధానిక క్రికెట్ అసోసియేషన్‌కు దిశానిర్దేశం చేసేందుకు బీసీసీఐ ప్రతినిధుల బృందం ఇప్పటికే రెండుసార్లు శ్రీనగర్‌లో పర్యటించినట్లు సమాచారం. 

ప్రస్తుతం ఈ స్టేడియం కెపాసిటీ 5,000గా ఉంది. కాగా షేర్-ఇ-కాశ్మీర్ స్టేడియం గతంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌లకు కూడా ఆతిథ్యమిచ్చింది. ఈ మైదానంలో ఇప్పటివరకు రెండు వన్డే మ్యాచ్‌లు  జరిగాయి.

శ్రీనగర్‌ వేదికగా 1983లో భారత్‌-వెస్టిండీస్‌ మధ్య తొలి మ్యాచ్‌ జరిగింది. ఆ తర్వాత చివరగా 1986లో భారత్ - ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన వన్డే మ్యాచ్‌ను ఈ గ్రౌండ్‌లో నిర్వహించారు. అయితే జమ్మూ-కాశ్మీర్‌లో నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తల కారణంగా చాన్నాళ్ల పాటు డొమాస్టిక్‌ మ్యాచ్‌లు సైతం నిర్వహించలేదు. 

అయితే పరిస్థితులు కాస్త సద్దుమణగడంతో గతేడాది అక్టోబర్ 15-18 మధ్య శ్రీనగర్‌లోని ఈ స్టేడియంలో ముంబై, జమ్మూ కాశ్మీర్ మధ్య కీలక రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఘన విజయం సాధించింది.

మళ్లీ ఏడాది తర్వాత జమ్మూ  కాశ్మీర్‌లో ​క్రికెట్‌ సందడి నెలకొంది. కాగా రంజీ ట్రోఫీ 2025-26 విజేతగా జమ్మూ నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. జమ్మూ అండ్‌ కాశ్మీర్‌కు ఇదే తొలి రంజీ టైటిల్‌ కావడం విశేషం. ఈ చారిత్రత్మక విజయంలో పేసర్‌ ఆకిబ్‌ నబీది కీలక పాత్ర. అతడు ప్రస్తుతం భారత జట్టుతో పాటు శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్నాడు.
చదవండి: IND vs SL: గిల్‌ కాదు.. అతడితో జాగ్రత్త! శ్రీలంకకు దిగ్గజ క్రికెటర్‌ వార్నింగ్‌

 

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