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భారత్తో తొలి టెస్టుకు శ్రీలంక జట్టును ప్రకటించారు. రెండు టెస్టుల సిరీస్లో భాగంగా ఆగస్టు 15న గాలే వేదికగా తొలి మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం 16 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టును ప్రకటించారు.
ధనంజయ డి సిల్వా జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. కమిందు మెండిస్ వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. ఈ జట్టులో అనుభవజ్ఞులతో పాటు యువ ఆటగాళ్లకు చోటు లభించింది.
వార్మప్ మ్యాచ్లో అదరగొట్టిన బ్యాటర్కు చోటు
భారత్తో జరిగిన మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్లో అద్భుతంగా రాణించిన నిశాన్ మధుష్కకు సెలెక్టర్లు తగిన గుర్తింపు ఇచ్చారు. అతని మంచి ఫామ్ను పరిగణనలోకి తీసుకుని తొలి టెస్టు జట్టులో చోటు కల్పించారు.
భారత్తో టెస్టుకు ముందు మధుష్క చూపించిన ఫామ్ శ్రీలంకకు సానుకూల అంశంగా మారింది. భారత బౌలింగ్ను ఎదుర్కొనే బ్యాటింగ్ విభాగంలో అతడు కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.
బౌలింగ్ బాధ్యత ప్రభాత్ జయసూర్యదే
శ్రీలంక బౌలింగ్ దళానికి ప్రభాత్ జయసూర్య నాయకత్వం వహించనున్నాడు. అతనితో పాటు రమేశ్ మెండిస్, అసిత ఫెర్నాండో, మిలన్ రత్నాయకే, విశ్వ ఫెర్నాండో వంటి ఆటగాళ్లు జట్టులో ఉన్నారు.
ఇక భారత్తో జరిగిన ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో ఆకట్టుకున్న కేశర నువంతకు కూడా తొలి టెస్టు జట్టులో చోటు దక్కింది. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్ దిల్షాన్ మధుశంక కూడా జట్టులో ఉన్నాడు.
తొలి టెస్టుకు శ్రీలంక జట్టు
ధనంజయ డి సిల్వా (కెప్టెన్), లహిరు ఉదారా, నిశాన్ మధుష్క, కమిందు మెండిస్ (వైస్ కెప్టెన్), దినేశ్ చండీమాల్, పసిందు సూరియబండారా, సోనాల్ దినూష, నిరోషన్ డిక్వెల్లా (వికెట్ కీపర్), రమేశ్ మెండిస్, ప్రబాత్ జయసూర్య, కేశర నువంత, మిలన్ రత్నాయకే, అసిత ఫెర్నాండో, లహిరు కుమార, విశ్వ ఫెర్నాండో, దిల్షాన్ మధుశంక