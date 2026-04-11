 IPL 2026: Chennai super kings vs delhi capitals live Updates | Sakshi
IPL 2026 CSK vs DC: టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

Apr 11 2026 7:02 PM | Updated on Apr 11 2026 7:13 PM

IPL 2026: Chennai super kings vs delhi capitals live Updates

ఐపీఎల్‌-2026లో భాగంగా చెపాక్ వేదిక‌గా చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌తున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఢిల్లీ రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగింది. తుది జట్టులోకి అకిబ్‌ నబీ, అశుతోష్‌ శర్మ తుది జట్టులోకి వచ్చారు.

జమ్మూ కాశ్మీర్‌ పేసర్‌ అకిబ్‌ నబీకి ఇదే తొలి ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌. సీఎస్‌కే కూడా రెండు మార్పులు చేసింది. విధ్వంసకర బ్యాటర్‌ డెవాల్డ్‌ బ్రెవిస్‌ తిరిగి పునరాగమనం చేశాడు. అదేవిధంగా గుర్జప్నీత్ సింగ్‌ సీఎస్‌కే తరపున ఐపీఎల్‌ డెబ్యూ చేశాడు.

తుది జట్లు
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: కేఎల్‌ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్‌), పాతుమ్ నిస్సాంక, సమీర్ రిజ్వీ, అక్షర్ పటేల్ (కెప్టెన్‌), డేవిడ్ మిల్లర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, ఔకిబ్ నబీ, లుంగి ఎన్గిడి, కుల్దీప్ యాదవ్, టి నటరాజన్, ముఖేష్ కుమార్

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్‌), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్‌), ఆయుష్ మాత్రే, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, శివమ్ దూబే, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, జామీ ఓవర్టన్, నూర్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, గుర్జప్నీత్ సింగ్, ఖలీల్ అహ్మద్

