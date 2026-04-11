 అభిషేక్‌ మెరుపులు వృధా.. భారీ లక్ష్యాన్ని ఊదేసిన పంజాబ్‌ | IPL 2026: Punjab kings Beat Sunrisers by 6 Wickets | Sakshi
అభిషేక్‌ మెరుపులు వృధా.. భారీ లక్ష్యాన్ని ఊదేసిన పంజాబ్‌

Apr 11 2026 7:25 PM | Updated on Apr 11 2026 7:25 PM

IPL 2026: Punjab kings Beat Sunrisers by 6 Wickets

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 11) మధ్యాహ్నం జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌పై పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.

టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన సన్‌రైజర్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 218 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్‌ 28 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్ల సాయంతో 74 పరుగులు చేశాడు. ట్రవిస్‌ హెడ్‌ 23 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, సిక్సర్‌ సాయంతో 38 పరుగులు చేశాడు. ఇషాన్‌ కిషన్‌ 17 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, సిక్సర్‌ సాయంతో 27, క్లాసెన్‌ 33 బంతుల్లో ఫోర్‌, సిక్సర్‌ సాయంతో 39 పరుగులు చేశాడు.

మిగతా ఆటగాళ్లలో అనికేత్‌ వర్మ 18, సలీల్‌ అరోరా 9 పరుగులు చేయగా.. నితీశ్‌ 0, హర్ష్‌ దూబే ఒక్క పరుగుతో అజేయంగా నిలిచారు. పంజాబ్‌ బౌలర్లలో అర్షదీప్‌ సింగ్‌, శాశాంక్‌ సింగ్‌ తలో 2, జేవియర్‌ బార్ట్‌లెట్‌ ఓ వికెట్‌ తీశారు.

అనంతరం భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన పంజాబ్‌ సన్‌రైజర్స్‌కు ధీటుగా జవాబిచ్చింది. తొలి బంతి నుంచి పంజాబ్‌ ఓపెనర్లు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బౌలర్లపై ఎదురుదాడి చేశారు. ప్రియాంశ్‌ ఆర్య (20 బంతుల్లో 57; 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు), ప్రభ్‌సిమ్రన్‌ (25 బంతుల్లో 51; 4 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగారు. 

ఆతర్వాత శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌  (33 బంతుల్లో 69 నాటౌట్‌; 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) విధ్వంసం కొనసాగించారు. ఫలితంగా పంజాబ్‌ 18.5 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి భారీ లక్ష్యాన్ని ఊదేసింది. సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్లలో శివాంగ్‌ కుమార్‌ (4-0-33-3) రాణించాడు. 
 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

ఆర్టెమిస్‌-2 గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌...నాసా విడుదల చేసిన (ఫొటోలు)

photo 2

శర్వానంద్‌ 'బైకర్‌' థాంక్యూ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‌లో తెలుగు హీరోయిన్‌ మానస వారణాసి (ఫోటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మండిపోతున్న ఎండలు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో యోగ భాగ్యం (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Strong Counter To Sharmila Comments 1
Video_icon

జగన్, అవినాష్ రెడ్డిలపై షర్మిల కామెంట్స్ ఇచ్చిపడేసిన వరుదు కళ్యాణి
Karumuri Venkat Reddy First Reaction On Chandrababu Shamirpet Heritage Ice Cream Plant 2
Video_icon

ఏపీలో అంతా ఊడ్చేశాం..! ప్యూచర్ తెలంగానే బాబు మాస్టర్ స్కెచ్..
Macherla ASI Got Suspended For Blackmailing Couples 3
Video_icon

ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు వీడియోలు తీసి

Today Gold Price and Silver Rates 4
Video_icon

ఇన్వెస్టర్ల పంట పండింది భారీగా పెరిగిన బంగారం ధర
Shehbaz Sharif JD Vance Talks Iran Demands 5
Video_icon

అమెరికా నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిందే.. మీ ఇష్టం మళ్లీ యుద్ధమే!
