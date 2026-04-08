 విజయ్‌కు షాక్‌.. పోటీ చేయకముందే ఓటమి | TVK MLA nomination rejected
Sakshi News home page

Trending News:

విజయ్‌కు షాక్‌.. పోటీ చేయకముందే ఓటమి

Apr 8 2026 5:40 PM | Updated on Apr 8 2026 6:24 PM

TVK MLA nomination rejected

టీవీకే అధినేత విజయ్‌కి ఎన్నికల ముందు ఊహించని షాక్‌ తగిలింది. ఎడప్పాడి నియోజకవర్గం నుంచి టీవీకే తరపున బరిలోకి దిగుతున్న అభ్యర్థి దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాల్ని ఎన్నికల కమిషన్ తిరస్కరించింది. దీంతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకముందే టీవీకే ఒక స్థానాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది.

ఎడప్పాడీ నియోజకవర్గంలో నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఎన్నికల కమిషన్ నియామాల ప్రకారం ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసే అభ్యర్థి నామినేషన్‌పై పదిమంది ప్రపోజర్ల సంతకాలు ఉండాలి. అయితే టీవీకే తరుపున పోటీ చేస్తున్న అరుణ్ కుమార్‌ అనే అభ్యర్థి నామినేషన్‌ పత్రాలపై ఎనిమిది మంది సంతకాలు మాత్రమే ఉండడంతో పత్రాల్ని రిజెక్ట్ చేశారు. అంతే కాకుండా అతనికి ప్రత్యామ్నయంగా నామినేషన్ దాఖలు చేసిన మరో అభ్యర్థి నిత్య నామినేషన్ పత్రాలు కూడా ఏడుగురు అభ్యర్థుల సంతకాలు ఉండడంతో రిజెక్ట్ అయ్యింది.

అయితే ఈ నియోజకవర్గం నుంచి ఏఐడీఏంకే అధ్యక్షుడు కెె. పళనిస్వామి పోటీ చేస్తున్నారు. అయికే ప్రస్తుతం టీవీకే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అరుణ్‌ కుమార్‌ ప్రస్తుతం అదృశ్యం అయినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో వీరి నామినేషన్ రిజెక్ట్‌ కావడంపై అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అంతే కాకుండా  దీంతో ఆయనను ఏవరైనా కిడ్నాప్‌ చేసి ఉండవచ్చని పార్టీ వర్గాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయి. కాగా తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చంద్రబాబు సర్కార్‌పై వైఎస్‌ జగన్‌ ఫైర్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

డెకాయిట్‌ కోసం వచ్చేసిన వెంకీ మామ (ఫోటోలు)
photo 3

అందమైన అల్లుడిని తెచ్చా..: రష్మిక మందన్నా (ఫోటోలు)
photo 4

హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. బన్నీ అరుదైన రికార్డులివే! (ఫోటోలు)

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Reddy Strong Warning To ABN Radha Krishna 1
Video_icon

నా భార్యను పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని చెప్తున్నా... ABN రాధాకృష్ణ పై విరుచుకుపడ్డ రాచమల్లు
Reason Behind Iran US War Ceasefire 2
Video_icon

వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్.. సీజ్ ఫైర్ వెనుక కారణమిదేనా?
Gadikota Srikanth Reddy Shocking Comments on YSR 3
Video_icon

చేసిందంతా వైఎస్సారే.. హంద్రీ-నీవాపై 'చంద్ర' నాటకం
Vaibhav Suryavanshi 1st Ball Six vs Jasprit Bumrah Today 4
Video_icon

విఫలమైన బుమ్రా అస్త్రం... వీడు మామూలు బుర్డోడు కాదు
Donald Trump Key Announcement on US-Iran Peace Deal 5
Video_icon

అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందం డోనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
Advertisement
 