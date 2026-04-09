 షుగర్‌ పేషెంట్లు బొప్పాయి పచ్చిది తినాలా? పండుది తినాలా?
షుగర్‌ పేషెంట్లు బొప్పాయి పచ్చిది తినాలా? పండుది తినాలా?

Apr 9 2026 5:01 PM | Updated on Apr 9 2026 5:48 PM

Raw vs Ripe Which Papaya Is Better to Controle Blood Sugar

ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే  ఆహారంలో పళ్లను ఎక్కువగా  తీసుకోవాలి.  అలాగే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి సరైన ఆహారపు అలవాట్లు చాలా ముఖ్యం. అయితే డయాబెటిస్ ఉన్నవారు పండ్లు తినడానికి కాస్త భయపడుతుంటారు. మరి షుగర్‌ వ్యాధితో బాదపడుతున్న వారు బొప్పాయి పండ్లను తీసుకోవచ్చా? పచ్చి బొప్పాయి తినాలా? పండిన బొప్పాయి తినాలా?  బొప్పాయిలోని పోషక విలువలు, వాటిని తినేటప్పుడు  పాటించాల్సిన నియంత్రణ ఎలా పాటించాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

బొప్పాయి, అది పచ్చిగా ఉన్నా లేదా పండినా, అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించే విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్న విషయానికి వస్తే, రోమ్ జె డయాబెటిస్ న్యూట్రిషన్ మెటాబ్ డిస్ జర్నల్‌లో ప్రచురించబడిన పరిశోధన ప్రకారం, బొప్పాయి  లోని లక్షణాలు రక్తంలో గ్లూకోజ్‌ను తగ్గిస్తాయి.ఇందులో విటమిన్ సి, ఫైబర్, ఫ్లేవనాయిడ్లు , సపోనిన్  లాంటివి ఉన్నాయి. అయితే పక్వానికి వచ్చిన పండు తింటే దానిని తిన్న తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. మధుమేహంతో జీవిస్తున్న 101 మిలియన్ల (10 కోట్ల) మంది పెద్దలు, తమ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలకు ఏ రకం బొప్పాయి మంచిదో అనే విషయంలో తరచుగా గందరగోళానికి గురవుతుంటారు. దీనిని కచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవడానికి, వాటి ప్రత్యేక పోషక విలువలు, పీచుపదార్థం (ఫైబర్) శాతం, జీర్ణశక్తి మరియు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ వంటివి ముఖ్యమైనవి.

పచ్చి బొప్పాయిలో సహజ చక్కెరలు తక్కువగా , సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పండిన బొప్పాయిలో సహజ చక్కెరలు పండిన బొప్పాయి కంటే తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ప్రీ-డయాబెటిక్ లేదా టైప్-1 లేదా టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి మంచి ఎంపిక. పచ్చి బొప్పాయిలో ఉండే పపైన్ అనే ఎంజైమ్ శరీరంలోని రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.

మరోవైపు, పండిన బొప్పాయిలో ఫ్రక్టోజ్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగడానికి దారితీస్తుంది, కాబట్టి మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు దీనిని తినే పరిమాణాన్ని నియంత్రించుకోవాలి.

100 గ్రాముల పచ్చి బొప్పాయిలో ఈ క్రింది పోషక విలువలు ఉంటాయి

శక్తి: 32 కేలరీలు
కార్బోహైడ్రేట్లు: 5.5 గ్రా
మొత్తం చక్కెరలు: 1.2 గ్రా
పీచుపదార్థం: 2.6 గ్రా
ప్రోటీన్: 0.6 గ్రా
కొవ్వు: 0.1 గ్రా
విటమిన్ సి: 58 మి.గ్రా
విటమిన్ ఎ: 225 మైక్రోగ్రాములు
పొటాషియం: 190 మి.గ్రా
కాల్షియం: 23 మి.గ్రా
గ్లైసెమిక్ లోడ్: తక్కువ

పండిన బొప్పాయి ద్వారా పోషక విలువలు మీ శరీరానికి విటమిన్లు ,ఖనిజాలు లభిస్తాయి

శక్తి: 43 కేలరీలు
కార్బోహైడ్రేట్లు: 10.8 గ్రా
మొత్తం చక్కెరలు: 7.8 గ్రా
పీచుపదార్థం: 1.7 గ్రా
ప్రోటీన్: 0.5 గ్రా
కొవ్వు: 0.1 గ్రా
విటమిన్ సి: 61 గ్రా మి.గ్రా

విటమిన్ ఎ: 270 మైక్రోగ్రాములు

పొటాషియం: 182 మి.గ్రా
కాల్షియం: 20 మి.గ్రా
గ్లైసీమిక్ లోడ్: మధ్యస్థం
 

బొప్పాయితో ఇతర ప్రయోజనాలు

  • బొప్పాయిలో ఉండే 'పపైన్' అనే ఎంజైమ్ ఆహారాన్ని సులభంగా జీర్ణం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. 

  • ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల మలబద్ధకం, అసిడిటీ, గ్యాస్ వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.  

  • అలాగే ఇందులో లభించే విటమిన్ సి, బీటా-కెరోటిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. ముఖంపై ముడతలు తగ్గించి సహజమైన మెరుపును ఇస్తాయి. 

  • తక్కువ క్యాలరీలు, ఎక్కువ పీచు పదార్థం ఉండటం వల్ల ఇది ఆకలిని నియంత్రించి బరువు తగ్గడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది. 

  • పచ్చి బొప్పాయిలో లభించే అన్ని పోషకాలు  పేగు ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా ప్రయోజనకరం. 

  • పచ్చి బొప్పాయి ఆరోగ్యానికి, చర్మం, జుట్టుకు చాలా ప్రయోజనకరంగా చెప్పుకోవచ్చు.

నోట్‌ : బొప్పాయితో చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నప్పటికీ ఏదైనా మితంగా తీసుకోవడం మంచిది. మీరు ఇంతకు ముందు పచ్చి బొప్పాయిని ఎప్పుడూ తినకపోతే, రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు సహాయపడటానికి దానిని సరిగ్గా ఎలా పరిచయం చేయాలో తెలుసుకోవడానికి మీరు పోషకాహార నిపుణుడిని లేదా డైటీషియన్‌ను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

