చల్లారిన పసిడి వేడి! తులం ఎంతంటే..

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో
తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్--రూ.1,37,350--రూ.750 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,49,840--రూ.820 తగ్గింపు
చెన్నైలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,38,600--రూ.1300 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,51,200--రూ.1420 తగ్గింపు
ఢిల్లీలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,37,500--రూ.750 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,49,990--రూ.820 తగ్గింపు
ముంబై, బెంగళూరులో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,37,350--రూ.750 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,49,840--రూ.820 తగ్గింపు
హైదరాబాద్లో ఈరోజు వెండి ధర
కేజీ వెండి రూ.2,55,000. రూ.5,000 తగ్గింపు
ఢిల్లీలో ఈరోజు వెండి ధర
కేజీ వెండి రూ.2,50,000. ఎలాంటి మార్పు లేదు.
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)