చల్లారిన పసిడి వేడి! తులం ఎంతంటే..

Apr 7 2026 10:32 AM | Updated on Apr 7 2026 10:41 AM

Gold and Silver rates on 07 April 2026 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో

తులం బంగారం

22 క్యారెట్స్--రూ.1,37,350--రూ.750 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,49,840--రూ.820 తగ్గింపు

చెన్నైలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,38,600--రూ.1300 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,51,200--రూ.1420 తగ్గింపు

ఢిల్లీలో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,37,500--రూ.750 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,49,990--రూ.820 తగ్గింపు

ముంబై, బెంగళూరులో

22 క్యారెట్స్--రూ.1,37,350--రూ.750 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,49,840--రూ.820 తగ్గింపు

హైదరాబాద్‌లో ఈరోజు వెండి ధర

కేజీ వెండి రూ.2,55,000. రూ.5,000 తగ్గింపు

ఢిల్లీలో ఈరోజు వెండి ధర

కేజీ వెండి రూ.2,50,000. ఎలాంటి మార్పు లేదు.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

శోభితలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా! (ఫోటోలు)
photo 2

అప్పుడే ఏడేళ్లు.. ఎంత త్వరగా ఎదుగుతున్నావో!: లాస్య మంజునాథ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా 'లవ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సెలెబ్రిటీల సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Jagan MaViGun Strong Reply to ABN Radhakrishna 1
Video_icon

ఎల్లో మీడియాకు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్న మావిగన్..
YSRCP Leaders Fire On ABN Radhakrishna About MAVIGUN 2
Video_icon

మావిగన్ ప్రతిపాదనపై వణికిపోతున్న ఎల్లో మీడియా
Iran Mass Counter To US 3
Video_icon

యుద్దానికి సై.. US Vs ఇరాన్
Madurai District Session Court Sensational Verdict On Tamilnadu Father And Son Lockup Incident 4
Video_icon

సంచలన తీర్పు.. 9 మంది పోలీసులకు మరణ శిక్ష..
TDP Activist Hemanth Kumar Approaches Police In Arava Sreedhar, Harsha Veena Case 5
Video_icon

అరవ శ్రీధర్ నన్ను చంపేస్తాడు. పోలీసుల వద్దకు TDP కార్యకర్త
