 ఆహ్లాదం కోసం అమృతాసనం | Health Benefits of Corpse Pose Shavasana
ఆహ్లాదం కోసం అమృతాసనం

Mar 19 2026 9:35 AM | Updated on Mar 19 2026 12:57 PM

Health Benefits of Corpse Pose Shavasana

మనసుకు, శరీరానికి విశ్రాంతి, శాంతిని ఇచ్చే అమృతాసన లేదా శవాసన. అమృతాసన లేదా సాధారణంగా శవాసన అని పిలిచే ఈ యోగాసనం యోగ సాధనలో అత్యంత ముఖ్యమైనది. “శవం” లా పూర్తిగా నిశ్చలంగా పడుకుని చేసే ఈ ఆసనం శరీరానికి విశ్రాంతి ఇచ్చే సాధన మాత్రమే కాదు - ఇది మనసును లోతుగా ప్రశాంతపరిచే ధ్యాన స్థితికి తీసుకెళ్తుంది. అందుకే దీనిని "అమృతాసన" అని కూడా అంటారు -అమృతం లాంటి పునరుజ్జీవనం ఇస్తుంది.

చేసే విధానం...

స్టెప్-1 సమతల ప్రదేశంలో యోగా మ్యాట్ మీద వెల్లకిలా (వెనుక భాగం నేలకు ఆనించి)ని టారుగా పడుకోండి.

స్టెప్-2 కాళ్లను ఒకదానికొకటి దూరంగా ఉంచి, పాదా లను బయట వైపునకు ఉండేలా పెట్టాలి.

చేతులను శరీరానికి కొద్దిగా దూరంగా, అరచే తులు ఆకాశం వైపు చూసేలా ఉంచాలి.

స్టెప్-3  మెడ, తల నిటా రుగా ఉంచి, కళ్లను మృదువుగా మూసుకుని, ముఖ కండరా లను పూర్తిగా సడలించాలి.

ఇప్పుడు శ్వాసను గమనించండి - లోపలికి వచ్చే శ్వాస, బయటకు వెళ్లే శ్వాసపై దృష్టి నిల పాలి.

స్టెప్-4 తల నుంచి పాదాల వరకు ప్రతి భాగాన్ని మానసికంగా సడలిస్తూ, ఒత్తిడిని, ఆలోచ నలను విడిచిపెట్టాలి.

స్టెప్-5 కనీసం 7-15 నిమిషాలు ఈ స్థితిలో ఉండాలి.

ముగించేటప్పుడు కుడివైపు మెల్లగా తిరిగి, ఎడమ చేతి సాయంతో నెమ్మదిగా కూర్చోవాలి.

ప్రయోజనాలు:

యోగసాధనలో చేసిన అన్ని ఆసనాల తర్వాత ఈ ఆసనం శరీర కండరా లకు సంపూర్ణ విశ్రాంతి ఇస్తుంది హృదయ స్పందనలు సరిగ్గా ఉండటానికి, బీపీ తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. ఆందోళన, డిప్రెషన్ తగ్గడా నికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది నిద్రలేమి

సమస్యలకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది

 శవాసనను రోజూ చేస్తే నిద్ర గాఢంగా వస్తుంది నర్వస్ సిస్ట మను సమతుల్యం చేసి, మెదడుకు శాంతి కలిగి స్తుంది

గర్భిణులు - మెనోపాజ్ మహిళలకు సహకరిస్తుంది. శరీర హార్మోన్ల సమతుల్యతకు మద్దతు ఇస్తుంది.

జాగ్రత్తలు:  నిద్రపోకూడదు - ఇది ధ్యాన

స్థితి వెన్నునొప్పి ఉన్నవారు మోకాళ్ల కింద చిన్న దిండు పెట్టుకోవచ్చు గర్భిణులు ఎడమ పక్కగా పడుకోవాలి చల్లటి గాలి నేరుగా తగలకుండా చూసుకోవాలి. 
కనీసం 7 నిమిషాలు చేయాలి.

పాతర్ల అనిత, యోగా ట్రైనర్

 

