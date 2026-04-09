తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

కామాఖ్య యోని పీఠం ఆలయం (Kamakhya Devi Temple in Mandamarri)
తెలంగాణలోని మంచిర్యాల జిల్లా, మందమర్రిలో వెలసిన కామాఖ్య యోని పీఠం ఆలయం అత్యంత పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం.
అస్సాంలోని ప్రసిద్ధ కామాఖ్య ఆలయం తరహాలో, ఇక్కడ అమ్మవారు యోని ఆకారంలో ఉన్న శిల రూపంలో పూజలందుకుంటారు. స్త్రీ శక్తిని, సృజనాత్మకతను గౌరవించే ఈ ఆలయం, ఈ ప్రాంతంలో భక్తులకు విశేషమైన తాంత్రిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.
ప్రత్యేకత: ఇక్కడ అమ్మవారికి విగ్రహం ఉండదు. సహజసిద్ధమైన శిల యోని రూపంలో ఉంటుంది, ఇది శక్తికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.
ఆరాధన: శాక్త సంప్రదాయం ప్రకారం, ఈ ఆలయంలో స్త్రీ తత్వాన్ని సృష్టికి మూలంగా భావించి, అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తారు.
జాతర ప్రారంభంలో, జూన్ 22 న, ఆలయ గర్భగుడి తలుపులను 3 రోజుల పాటు మూసివేశారు. ఇది అమ్మవారికి ఋతుస్రావ సమయం అని నమ్ముతారు. ఈ మూడు రోజులలో ఆలయంలో పూజ గానీ, దర్శనం గానీ ఉండదు.
