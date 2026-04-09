 తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన 'కామాఖ్య యోని పీఠం' ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Apr 9 2026 9:34 AM | Updated on Apr 9 2026 9:42 AM

కామాఖ్య యోని పీఠం ఆలయం (Kamakhya Devi Temple in Mandamarri)

తెలంగాణలోని మంచిర్యాల జిల్లా, మందమర్రిలో వెలసిన కామాఖ్య యోని పీఠం ఆలయం అత్యంత పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం.

అస్సాంలోని ప్రసిద్ధ కామాఖ్య ఆలయం తరహాలో, ఇక్కడ అమ్మవారు యోని ఆకారంలో ఉన్న శిల రూపంలో పూజలందుకుంటారు. స్త్రీ శక్తిని, సృజనాత్మకతను గౌరవించే ఈ ఆలయం, ఈ ప్రాంతంలో భక్తులకు విశేషమైన తాంత్రిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.

ప్రత్యేకత: ఇక్కడ అమ్మవారికి విగ్రహం ఉండదు. సహజసిద్ధమైన శిల యోని రూపంలో ఉంటుంది, ఇది శక్తికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.

ఆరాధన: శాక్త సంప్రదాయం ప్రకారం, ఈ ఆలయంలో స్త్రీ తత్వాన్ని సృష్టికి మూలంగా భావించి, అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తారు.

జాతర ప్రారంభంలో, జూన్ 22 న, ఆలయ గర్భగుడి తలుపులను 3 రోజుల పాటు మూసివేశారు. ఇది అమ్మవారికి ఋతుస్రావ సమయం అని నమ్ముతారు. ఈ మూడు రోజులలో ఆలయంలో పూజ గానీ, దర్శనం గానీ ఉండదు.

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడలో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : “రా స్ట్రెంగ్త్ కాలిస్థెనిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్” (ఫొటోలు)
photo 4

చంద్రబాబు సర్కార్‌పై వైఎస్‌ జగన్‌ ఫైర్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

డెకాయిట్‌ కోసం వచ్చేసిన వెంకీ మామ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Varudu Kalyani Comments On Pawan Kalyan 1
Video_icon

నీ తల్లి గురించి ABN లో వచ్చిన వార్త మర్చిపోయావా పవన్
Rachamallu Siva Prasad Reddy Wife Ramadevi Warning To ABN Radhakrishna 2
Video_icon

మాకు టైం వస్తది.. అప్పుడు నీ నాశనమే ABN రాధాకృష్ణకు రాచమల్లు భార్య స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Chandrababu And Narayana In ACB Chargesheet Over Mega Land Grab Case 3
Video_icon

అమరావతిలో అసైన్డ్ భూ దోపిడీ.. బాబు అండ్ కో బిగ్ స్కామ్!
Iran Shuts Strait Of Hormuz Again Amid Israel Airstrikes On Lebanon 4
Video_icon

హార్ముజ్ మళ్లీ మూసివేత.. ఇరాన్ సంచలన నిర్ణయం
Janasena ZPTC Jaya Prakash Naidu 5
Video_icon

జనసేన రాసలీలలు.. నన్ను శారీరకంగా వాడుకొని మోసం చేశాడు..
Advertisement