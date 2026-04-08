 ఇది అందరూ చూడగలిగే పువ్వు కాదు..! | Flower That Blooms Once In 8 Years And Survives Cold Above 10000 Feet
మంచు కమలం..ముమ్మాటికీ ఇది అందరూ చూడలేరు!

Apr 8 2026 10:36 AM | Updated on Apr 8 2026 10:51 AM

Flower That Blooms Once In 8 Years And Survives Cold Above 10000 Feet

ఈ ప్రకృతి ఎన్నో అద్భుతాలకు ఆలవాలం. తనలో ఇముడ్చుకున్న కొన్ని విచిత్రాలు మంత్రముగ్ధుల్ని చేసేలా కట్టిపడేస్తాయి. అలాంటి అరుదైన పుష్పమే ఈ మంచుతామర లేదా మంచు కమలం. అందరికీ దీన్ని చూడటం సాధ్యం కాదు.  ఈ మంచు కమలం ఎక్కడ వికసిస్తుందో తెలుసా..!.

ఈ మంచు పుష్పం ఐదు నుంచి ఎనమిదేళ్లు పెరిగి జీవితకాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే వికసిస్తుందట ఈ పర్వత పుష్పం. 'అరుదైన అందం', 'జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే లభించే క్షణం' వంటి పదాలు సరిపోతాయేమో ఈ మొక్కను వర్ణించడానికి. దీనిని సాసురియా ఇన్వోలుక్రాటా లేదా సాసురియా లానిసెప్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. చాలా ఏళ్లకు వికసించడం వల్లనే ఇది అందరు చూగలిగే పువ్వు కాదని అంటుంటారు. 

చాలా ఏళ్లకు వికసించడం వల్లనే కాకుండా హిమాలయాలు, టియాన్‌షాన్ పర్వతాల్లో నివశించే కొద్దిమందికే ఈ మంచు కమలం గురించి తెలుస్తుందట. ఈ పుష్పం దాదాపు 10 వేల అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇది తీవ్రమైన చలిలో కూడా జీవించగలదు. అరుదైనది అందమైనది మాత్రమే కాకుండా రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, వాపు వంటి సమస్యల చికిత్సలో ఉపయోగపడే ఔషధ గుణాలు కూడా ఉన్నాయట. 

నిజానికి పదివేల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో గడ్డకట్టే ఉష్ణోగ్రతలు, పలుచని గాలి, తీవ్రమైన సూర్యరశ్మి వంటివి దీని మనుగడను కష్టతరం చేస్తాయి. ఆ సవాళ్లన్నింటిని తట్టుకుని పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఎంతో ప్రత్యేకం. పైగా ఈ మొక్క తన మనుగడతో గొప్ప జీవన పాఠమే గాక ఈ ప్రకృతిలో ప్రతిది కష్టాలను ఓర్చుకునే తన మనగడను చాటుకోవాల్సిందే అనే విషయం నొక్కి చెబుతోంది కదూ. అందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం చూసేయండి మరి...!.

 

(చదవండి: ఆ రోడ్డు ప్రమాదమే ఆమెను రక్షించింది..!)
 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. బన్నీ అరుదైన రికార్డులివే! (ఫోటోలు)
photo 2

ఒక్క సినిమాతోనే జైన్‌ మేరీ ఖాన్‌ వైరల్‌ (ఫోటోలు)

photo 3

abn ఆఫీస్‌ వద్ద టెన్షన్‌ .. టెన్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ఫుడ్‌ సేఫ్టీపై అవగాహన.. హైదరాబాద్‌లో వాకథాన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

శోభితలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా! (ఫోటోలు)

Video

View all
AI Expert Kavitha Exclusive Interview On Her Success Story 1
Video_icon

నేను చదివింది ఇంటర్మీడియట్.. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు.. AI టూల్ తో లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నా..!
New Movies Release In OTT This Week 2
Video_icon

ఈ వారం OTTలో సినిమాల జాతర.. ఆ చిత్రాలు మాత్రం డోంట్ మిస్ !
Senior Journalist KBG Tilak Comments On ABN Radhakrishna 3
Video_icon

బూతు కిట్టు.. శోభనం లైవ్..! చివరలో
Devineni Avinash Strong Warning To ABN Radhakrishna Comments 4
Video_icon

ఇక్కడితో అయిపోయిందిలే అనుకుంటున్నావేమో.. ABN రాధాకృష్ణకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Jada Sravan Kumar Slams ABN Radha Krishna Journalism 5
Video_icon

బూట్లు నాకే వెదవ బతుకు.. నోట్లో ఏం పెటుకున్నావ్ బ్రోకర్..
