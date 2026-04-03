ఏపీలో బ్రహ్మంగారు కాలజ్ఞానం రాసిన ఈ గుహ గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

రవ్వలకొండ (Ravvalakonda) ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నంద్యాల జిల్లా, బనగానపల్లె పట్టణానికి సమీపంలో (సుమారు 3.5 కి.మీ) ఉంది. ఇది యాగాంటికి దగ్గరలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ పురాతన భూగర్భ గుహాలయం.
శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి కాలజ్ఞానం రాసిన ప్రదేశంగా, అక్కడ ఉన్న భూగర్భ గుహలకు (Caves) ఇది ప్రసిద్ధి.
బ్రహ్మంగారు కర్నూలు జిల్లాలోని బనగానపల్లె మండలంలో గరిమిరెడ్డి అచ్చమ్మ ఇంటిలో పశువులకాపరి గా ఉంటూ రవ్వలకొండ లో కాలజ్ఞానం వ్రాసారు. ఆవుల చుట్టూ గీతగీసి రవ్వలకొండ లో కాలజ్ఞాన రచన గావించారు బ్రహ్మంగారు. రవ్వలకొండ బనగానపల్లె కు 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక కొండపైన ఉన్నది. ఈ కొండ గుహాలలో కూర్చొని బ్రహ్మంగారు కాలజ్ఞానం వ్రాసారు కనుక కొండలను 'బ్రహ్మంగారి కొండలు' అని కూడా పిలుస్తారు.
నంద్యాల నుండి సుమారు 93 కి.మీ దూరంలో ఈ ప్రదేశం ఉంది.
