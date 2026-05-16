కొందరి జీవితాల్లోకి అదృష్టం ఎప్పుడో ఒకసారి అతిథిలా వస్తుంది. కానీ అమెరికాకు చెందిన రాబర్ట్ బెవాన్ విషయంలో మాత్రం అదృష్టం ఆయన ఇంటి సొంత మనిషిలా మారిపోయింది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. ఏకంగా 18 సార్లు లాటరీ గెలుచుకుని ఆయన సృష్టించిన రికార్డు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అయితే, గెలిచిన ఈ లాటరీ డబ్బు కంటే కూడా, తన అసలైన అదృష్టం ఏదో ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెటిజన్ల మనసులను గెలుచుకుంటోంది.
18వ సారి మెరిసిన అదృష్టం
ఇడాహో లాటరీ నిర్వహించిన "1,000,000 డాలర్ల కింగ్ స్క్రాచ్ గేమ్"లో రాబర్ట్ బెవాన్ తన 18వ విజయాన్ని నమోదు చేశారు. ఒకే వ్యక్తి ఇన్నిసార్లు లాటరీ గెలవడంపై ఇడాహో లాటరీ సంస్థ కూడా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. తమ అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ.. "ఒక్కరే 18 సార్లు మెరవడం సాధ్యమా? రాబర్ట్ బెవాన్ విషయంలో అది నిజమైంది" అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. లాటరీ అధికారులు పాత రికార్డులను పరిశీలించగా ఈయన ‘శాశ్వత విజేత’ అనే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
1997లోనే మొదలైన ప్రయాణం
రాబర్ట్ అదృష్ట ప్రయాణం నిన్న ఈరోజు మొదలైంది కాదు. 1997లోనే ఇడాహో లాటరీ వారి "బ్లేజర్ బక్స్" ప్రమోషన్ ద్వారా ఆయన మొదటిసారి ఒక లగ్జరీ ‘చేవ్రొలెట్ బ్లేజర్’ కారును గెలుచుకున్నారు. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు రకరకాల లాటరీల్లో 1,000 నుండి 2,00,000 డాలర్ల వరకు అనేక బహుమతులను సొంతం చేసుకున్నారు.
‘నా అసలైన జాక్పాట్ నా భార్యే!’
ఇటీవల లాటరీ కార్యాలయానికి బహుమతి డబ్బు తీసుకోవడానికి వచ్చిన రాబర్ట్ను అధికారులు ఒక ప్రశ్న అడిగారు. "మీ వరుస విజయాల రహస్యం ఏమిటి?" అని. దానికి ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం అందరి కళ్లు తెరిపించింది. "నా నిజమైన అదృష్టం ఈ లాటరీ డబ్బు కాదు. గత 40 ఏళ్లుగా ప్రతి కష్టంలో, సుఖంలో నాకు తోడుగా నిలిచిన నా ప్రియమైన భార్యే నా అసలైన జాక్పాట్. చాలా ఏళ్లుగా సరదా కోసం ఇద్దరం కలిసి లాటరీ టికెట్లు కొనడం మా జీవితంలో ఒక అలవాటుగా మారింది" అని రాబర్ట్ ఎంతో భావోద్వేగంగా చెప్పారు.
వ్యసనం కాదు.. కేవలం ఒక వ్యాపకం
లాటరీ అనేది చాలామందికి ఒక వ్యసనంగా మారి జీవితాలను నాశనం చేస్తుంటే, రాబర్ట్ దంపతులు మాత్రం దీన్ని కేవలం ఒక చిన్న కాలక్షేపంగా, వినోదంగా మాత్రమే చూశారు. గెలిచిన డబ్బు జీవితంలో ఆనందాన్ని ఇస్తుందేమో కానీ, అదే జీవిత పరమార్థం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మరో విశేషమేమిటంటే, తాము కొనే టికెట్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ భవనాల అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుందనే సంతృప్తి కూడా ఈ దంపతుల్లో ఉంది.
నెటిజన్ల ప్రశంసలు
డబ్బు కంటే కుటుంబ బంధాలే మిన్న అని చాటిచెప్పిన రాబర్ట్ వైఖరిపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది. "డబ్బు ఉన్నవాడు కాదు, ఇంత మంచి మనసున్న ఈయనే నిజమైన మిలియనీర్" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. లక్కీ మ్యాన్ రాబర్ట్ బెవాన్ కథ మనకు ఒకే ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. ప్రేమించే జీవిత భాగస్వామి తోడుగా ఉండటాన్ని మించిన అదృష్టం ప్రపంచంలో మరొకటి లేదు!