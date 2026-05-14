 విజయ్‌ సూటు.. వీధుల్లో ఆమ్‌బులెన్స్‌!! | Vijay suit Instamart mango ambulance marketing turns pure storytelling | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయ్‌ సూటు.. వీధుల్లో ఆమ్‌బులెన్స్‌!!

May 14 2026 11:56 AM | Updated on May 14 2026 12:06 PM

Vijay suit Instamart mango ambulance marketing turns pure storytelling

సోషల్‌ మీడియా ఎఫెక్ట్‌తో మార్కెటింగ్‌ రూపురేఖలు మారిపోయాయి. ఒక  ప్రొడక్టును జనాల్లోకి పంపించాలంటే.. దాని నాణ్యత, ధరలతో సంబంధం లేకుండా పోతోంది. వీలైనంత వైవిధ్యంగా జనాలకు దానిని ప్రదర్శించాల్సి వస్తోంది. చిన్నాచితకాలే కాదు బ్రాండెడ్‌ కంపెనీలు ఈ విషయంలో కూడా పోటీ పడుతున్నాయి.  ఈ పోటీలో అవసరమైతే ఎంతకైనా వెళ్తున్నాయి. 

ముంబైలో మామిడి పండ్ల కొరతను వైవిధ్యంగా క్యాష్‌ చేసుకోవాలని ఇన్‌స్టామార్ట్‌ ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందుకోసం ఆమ్‌బులెన్స్‌ అనే కాన్సెప్ట్‌తో ముందుకు వచ్చింది. ఆంబులెన్స్‌లాంటి వెహికిల్‌లో ఓ వ్యక్తి బెడ్‌ మీద పడుకుని ఉంటాడు. అతని చుట్టూరా మామిడి పండ్లు ఉంటాయి. అది ఆంబులెన్స్‌కాదు.. మామిడి ఫీవర్‌కు ఆమ్‌ (మామిడి) + అంబులెన్స్=ఆమ్‌బులెన్స్‌ అంటూ ఇన్‌స్టామార్ట్‌ ప్రచారం ఉవ్వెత్తున్న చేస్తోంది. 

ఇక.. తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్‌ ప్రమాణం చేసింది తెలిసిందే. సీఎంగా ఆయన సూట్‌ అవతారం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. అయితే విజయ్‌ ట్రెండింగ్‌లో ఉండడంతో తమిళనాడులోని పలు వస్త్రదుకాణాలు ఆయన ఫొటోలను తెగ వాడేస్తున్నాయి. ది చెన్నై సిల్క్స్‌ ఓ అడుగు ముందుకేసి ఆ కాంబోపై ఆఫర్లు ప్రకటించింది.  ఫ్యాషన్‌ను ఫన్‌గా మార్చిన ఈ స్టంట్‌.. సీఎంను కాస్త “Chief Marketing Influencer” కాన్సెప్ట్‌తో వస్త్రాలను పరిచయం చేస్తూ వినియోగదారుల్ని ఆకట్టుకుంటోంది. 

వేసవిలో బ్రాండ్లు కేవలం ఉత్పత్తులు అమ్ముకోవడంతో పాటు వినియోగదారుల మనసును గెలుచుకోవడానికి కొత్త కొత్త స్టంట్లు చేస్తున్నాయి. అందులో భాగంగానే ఇన్‌స్టామార్ట్‌ ఆమ్‌బులెన్స్‌, తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌ వస్త్రధారణ మార్కెట్‌లోనే కాదు ఇటు సోషల్‌ మీడియాలోనూ హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. మార్కెటింగ్‌లో ఈ రెండు స్టోరీ టెల్లింగులను చూసిన వాళ్లంతా ‘వారెవ్వా.. ఏం వాడకమయ్యా’ అని ఫిదా అయిపోతున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో సందడి చేసిన నటి ఊర్వశీ రౌతేలా (ఫొటోలు)
photo 2

చిత్తూరు గంగజాతర... కనులపండువగా అమ్మవారి దివ్యరూపం (ఫొటోలు)
photo 3

‘దూరదర్శని’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

విడాకుల రూమర్స్.. ట్రెండింగ్‌లో మౌనీరాయ్ (ఫొటోలు)
photo 5

అరుణాచలం ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)

Video

View all
Chiranjeevis Vishwambhara Movie Big Update 1
Video_icon

2 పార్ట్స్ లలో విశ్వంభర... రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..!
Blind Woman Brutally Murdered In Ongole 2
Video_icon

ఒంగోలులో దారుణం.. అంధురాలి గొంతుకోసి హత్య చేసిన దుండగులు

Suspense On NEET Examination 3
Video_icon

NEET మళ్లీ ఎప్పుడు?

Mythri Ravi Shankar Gives Clarity On Exhibitors Press Meet 4
Video_icon

చాలా బాధగా ఉంది... పెద్ది అప్పుడే ఎందుకు ఇలా..!
Chandrababu Master Sketch Massive Cuts In AP Welfare Schemes 5
Video_icon

సంక్షేమం.. ఇక సంక్షోభమే
Advertisement
 