 రైలులో ఒక్కసారిగా లేచిన మంటలు.. అంతటా ఆర్తనాదాలు | Panic in Bihar: Sasaram-Patna Passenger Train Catches Fire | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రైలులో ఒక్కసారిగా లేచిన మంటలు.. అంతటా ఆర్తనాదాలు

May 18 2026 10:01 AM | Updated on May 18 2026 10:27 AM

Panic in Bihar: Sasaram-Patna Passenger Train Catches Fire

సాసారాం: నిద్రమత్తు వదలకముందే ఆ రైలు ప్రయాణికులకు ఊహించని షాక్ తగిలింది. ప్రశాంతంగా సాగుతున్న వారి రైలు ప్రయాణం క్షణాల్లో భయానకంగా మారింది. బిహార్‌లోని సాసారాం జంక్షన్ సమీపంలో సోమవారం ఉదయం సాసారాం-పట్నా ప్యాసింజర్ రైలులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో ప్రయాణికులు ప్రాణభయంతో వణికిపోయారు. అయితే, సకాలంలో అప్రమత్తం కావడంతో పెను ప్రాణనష్టం తప్పింది.

ఉదయం 6 గంటలకు కలకలం
సోమవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 6 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సాసారాం-పట్నా ప్యాసింజర్ రైలు జంక్షన్ ఏరియా సమీపానికి చేరుకోగానే, రైలులోని ఒక బోగీ నుంచి అకస్మాత్తుగా దట్టమైన పొగలు రావడం ప్రారంభమైంది. పొగతో పాటు ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో అందులోని ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ప్రాణాలు దక్కించుకునేందుకు పరుగులు తీయడంతో రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాల్లో తీవ్ర గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
 

షార్ట్ సర్క్యూటే కారణమా?
ఈ అనుకోని అగ్నిప్రమాదానికి ప్రధానంగా షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమై ఉండొచ్చని ప్రాథమిక నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. బోగీలో విద్యుత్ సరఫరాలో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపం వల్లే మంటలు వ్యాపించినట్లు రైల్వే అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఘటన వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకునేందుకు అధికారులు పూర్తి స్థాయి విచారణ చేపట్టనున్నారు.

రంగంలోకి అత్యవసర బృందాలు
ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక రైల్వే సిబ్బంది, అత్యవసర సహాయక బృందాలు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. మంటలు ఇతర బోగీలకు వ్యాపించకుండా అదుపులోకి తెచ్చేందుకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం గానీ, ఎవరికీ గాయాలు గానీ కాలేదని తెలుస్తోంది. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ఆది పినిశెట్టి దంపతులు.. (ఫొటోలు)
photo 2

అనంతపురం : భారమైన వేళ.. బాధతో విక్రయం! (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : మురిసిన ముద్దుగుమ్మలు (ఫొటోలు)
photo 4

నాలుగు పదుల వయసులో మరింత బొద్దుగా ఛార్మి.. బర్త్‌ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 5

హల్దీ పిక్స్ షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
America Fighter Jets Collide Mid-Air At US Air Show 1
Video_icon

గాల్లో పరస్పరం ఢీకొన్న అమెరికా యుద్ధ విమానాలు

Shooting Chaos In Mexico 10 People Killed 2
Video_icon

మెక్సికోలో కాల్పుల కలకలం.. 10 మంది మృతి
Shocking Incident Son Killed Mother In Vizianagaram 3
Video_icon

తల్లిని చంపిన కుమారుడు.. మానవత్వం మంటగొల్పే అమానుష ఘటన..
Rachamallu Siva Prasad Reddy Reaction On Chandrababu 4 Child Comments 4
Video_icon

భార్య, భర్తల్లారా జాగ్రత్త.. బాబు మాటలు విని నలుగురిని కన్నారా.. రాచమల్లు సెటైర్లు
Perni Nani Funny Comments On Kolusu Partha Sarathy 5
Video_icon

ఉప్పు, కారం తిన్నోడు ఎవడైనా.. ఒళ్ళంతా ఆముదం పూసుకుని...
Advertisement
 