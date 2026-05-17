పెళ్లి నిరాకరించిందని... నలుగురిపై యాసిడ్ దాడి

బరేలీ: ఉత్తరప్రదేశ్లోని బరేలీ జిల్లాలో అత్యంత దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తన వివాహ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిందనే కక్షతో ఒక ఉన్మాది, నిద్రిస్తున్న వివాహిత కుటుంబంపై అత్యంత కిరాతకంగా యాసిడ్ దాడికి పాల్పడ్డాడు. నిద్రపోతున్న అమాయక పిల్లలు సైతం ఈ రాక్షసత్వానికి బలైన ఈ దారుణ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
అర్ధరాత్రి పూట భయానక దాడి
శేర్ఘర్ ప్రాంతంలో శనివారం రాత్రి ఈ హృదయ విదారక ఘటన జరిగింది. బాధితురాలు దేవి, ఆమె భర్త, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి తమ ఇంటి వరండాలో దోమలతెర కట్టుకుని నిద్రిస్తున్నారు. అదే అదనుగా భావించిన నిందితుడు, చీకట్లో ఇంటి పైకప్పు మీదుగా లోపలికి ప్రవేశించి, వారిపై అత్యంత దారుణంగా యాసిడ్ (మండే స్వభావం గల ద్రవం) పోశాడు. ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు కాలిన గాయాలతో ఉన్నారంటూ శేర్ఘర్ పోలీసులకు సమాచారం అందిందని మీర్గంజ్ సర్కిల్ ఆఫీసర్ తెలిపారు.
ఉన్మాది వికృత చేష్టలు
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో ఈ కిరాతకానికి పాల్పడిన నిందితుడిని ఉమేష్ కశ్యప్గా గుర్తించారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, నిందితుడికి అప్పటికే వివాహం అయింది. అయినప్పటికీ, వివాహిత అయిన దేవిని పెళ్లి చేసుకోవాలని అతడు వేధించేవాడు. అతని వివాహ ప్రతిపాదనను ఆమె తీవ్రంగా తిరస్కరించడంతో కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఆ క్రోధంతోనే నిద్రిస్తున్న ఆమెతో పాటు కుటుంబ సభ్యులందరిపై మండే ద్రవాన్ని పోసి తన పైశాచికత్వాన్ని ప్రదర్శించాడు.
కేసు నమోదు, గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం
ఈ హఠాత్పరిణామంతో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ నలుగురు కుటుంబ సభ్యులను స్థానికులు వెంటనే శేర్ఘర్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు తరలించారు. వారిలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ అమానుష ఘటనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, పరారీలో ఉన్న నిందితుడు ఉమేష్ కశ్యప్ను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
