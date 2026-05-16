అత్యంత శక్తివంతమైన శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా ? (ఫొటోలు)

శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ( Sri Maha Varahi Amman Temple Arasur )
శ్రీ మహా వారాహి అమ్మన్ ఆలయం తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని సోవ్రి పాలయంలో ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయం.
ఇది వారాహి అమ్మన్కు అంకితమైన ముఖ్యమైన ఆలయాలలో ఒకటి, ఇక్కడ దేవి 10 అడుగుల ఎత్తులో "అష్టభుజం" రూపంలో దర్శనమిస్తారు.
అలాగే తంజావూరు బృహదీశ్వరాలయం, కోయంబత్తూర్, మరియు వెల్లూరులలోని ప్రముఖ క్షేత్రాలలో వారాహి అమ్మవారిని విశేషంగా పూజిస్తారు.
ఇది సుమారు 1200 ఏళ్ల నాటి చారిత్రక ఆలయం. ఇక్కడ అమ్మవారు సప్తమాతృకలతో కలిసి దర్శనమిస్తారు.
సమయాలు: సాధారణంగా ఉదయం 6 AM – రాత్రి 8 PM వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
ప్రవేశ రుసుము: ఉచితం.
ఉత్సవాలు: నవరాత్రి, అమావాస్య, పౌర్ణమి రోజులు ప్రత్యేకంగా జరుపుకుంటారు.
వారాహి అమ్మన్ శక్తి స్వరూపిణి, భక్తులను చెడు శక్తుల నుండి రక్షిస్తుందని నమ్మకం.
