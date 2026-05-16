ఇంటి ముంగిటకే ‘డిక్లట్టర్’.. పాత సామాన్ల ఉచిత తరలింపు!

బెంగళూరు: బెంగళూరు వాసులకు శుభవార్త. ఇళ్లోని పాత సామానును వదిలించుకునేందుకు గ్రేటర్ బెంగళూరు అథారిటీ (జీబీఏ) ఒక సరికొత్త, స్మార్ట్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇకపై బాతబడిన పెద్ద వస్తువులను ఆటోలు మాట్లాడుకుని చెత్త కుప్పల వద్దకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటి ముంగిట నుంచే ఉచితంగా ఈ భారీ వ్యర్థాలను సేకరించేలా ఒక వినూత్న అప్లికేషన్ నగరవాసులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం ‘డిక్లట్టర్’
నగరంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ, వ్యర్థాల తొలగింపును సులభతరం చేసే దిశగా బెంగళూరు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ ఒక కీలక అడుగు వేసింది. పౌరుల సౌలభ్యం కోసం ప్రత్యేకంగా ‘డిక్లట్టర్’ అనే మొబైల్ అప్లికేషన్ను లాంచ్ చేసింది. బెంగళూరు నగరవ్యాప్తంగా ఎక్కడి నుంచైనా సరే, అత్యంత సురక్షితంగా, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా భారీ వ్యర్థాలను సేకరించడమే ఈ యాప్ ప్రధాన ఉద్దేశం అని గ్రేటర్ బెంగళూరు అథారిటీ తమ అధికారిక ‘ఎక్స్’ ఖాతా ద్వారా మే 16న వెల్లడించింది.
— Greater Bengaluru Authority (@GBA_office) May 16, 2026
ఇంటి వద్దకే ఉచిత సేవలు
సాధారణంగా పెద్ద పరుపులు లేదా విరిగిన కుర్చీలను బయట పారేయడం నగరాల్లో పెద్ద సమస్య. ఈ కొత్త విధానం ద్వారా ప్రజలు భారీ వ్యర్థాలను రోడ్లపై లేదా ఖాళీ ప్రదేశాల్లో పారేయకుండా అడ్డుకోవచ్చు. డిక్లట్టర్ యాప్ ద్వారా మీ వ్యర్థాల సేకరణను బుక్ చేసుకుంటే, సంబంధిత సిబ్బంది నేరుగా మీ ఇంటి వద్దకే వచ్చి ఉచితంగా వాటిని తీసుకువెళతారు. ఈ వినూత్న సేవలు బెంగళూరు నగరాన్ని మరింత పరిశుభ్రంగా మార్చడానికి ఎంతగానో దోహదపడతాయని అధికారులు బలంగా విశ్వసిస్తున్నారు.
ఏయే వస్తువులు ఇచ్చుకోవచ్చు?
ఈ సరికొత్త యాప్ ద్వారా ప్రధానంగా ఇళ్లలో స్థలాన్ని ఆక్రమించే భారీ వ్యర్థాలను సులభంగా తొలగించుకోవచ్చు. పాత ఫర్నీచర్, వాడేసిన పరుపులు, పాడైపోయిన లేదా విరిగిపోయిన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, ఇంట్లో నిరుపయోగంగా పడి ఉన్న ఇతర పెద్ద వస్తువులను ఇందులో భాగంగా స్వీకరిస్తారు. బెంగళూరును ‘క్లీన్ అండ్ క్లట్టర్-ఫ్రీ సిటీ’గా ఉంచడానికి నగరవాసులందరూ ‘డిక్లట్టర్’ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, తమ వంతు బాధ్యత నెరవేర్చాలని అధికారులు పిలుపునిచ్చారు.