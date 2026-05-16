అభిమానం సల్లగుండ.. బ్యాగుల కొద్దీ నోట్ల వర్షం..

May 16 2026 8:38 AM | Updated on May 16 2026 8:38 AM

జునాగఢ్‌: గుజరాత్‌లోని జునాగఢ్‌లో జరిగిన ఒక ప్రదర్శనలో జానపద గాయకుడిని అభిమానులు నోట్ల వర్షంతో ముంచేశారు. బ్యాగుల కొద్దీ కరెన్సీ నోట్లను కుమ్మరించడంతో ఆ గాయకుడు అందులో పూర్తిగా కూరుకుపోయారు. అహిర్‌ వర్గం ప్రజలు నిర్వహించిన సంగీత కార్యక్రమం ‘లోక్‌ దాయ్‌రో’జిగ్నేశ్‌ కవిరాజ్‌ ప్రదర్శనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో శుక్రవారం వైరల్‌గా మారింది.

దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మలియా హటి తాలూకా ఖంభాలియా గ్రామంలో బుధవారం రాత్రి ఈ ప్రదర్శన జరిగింది. పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన అహిర్‌ వర్గం అభిమానులు ప్లాస్టిక్‌ బ్యాగుల్లో తెచ్చిన కరెన్సీ నోట్లను గోపాల్‌ సాధుపై కుమ్మరించారు. దీంతో, ఆయన పూర్తిగా నోట్ల మధ్యనే కూరుకుపోయారు. ఆయన అలాగే వేదికపై బాసింపట్టు వేసుకుని కూర్చుని కృష్ణుని ధ్యానిస్తూ పాటలు, భజనల ఆలాపన కొనసాగించారు. 

 

గుజరాతీ సంస్కృతిలో భాగమైన లోక్‌ దాయ్‌రోలో గాయనీగాయకులపై నోట్ల వర్షం కురిపించడం సంప్రదాయంగా వస్తోందని కార్యక్రమ నిర్వాహకుడు జగదీశ్‌ కమారియా తెలిపారు. ఇలా సమకూరిన డబ్బును రాష్ట్ర రాజధాని గాంధీనగర్‌లో బాలికల హాస్టల్‌ నిర్మాణం కోసం వెచ్చిస్తామన్నారు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. 

 

