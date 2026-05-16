 వరల్డ్‌ మ్యాప్‌లో ఉండరు.. పాక్‌కు ఆర్మీ చీఫ్‌ వార్నింగ్‌ | Indian Army Chief Upendra Dwivedi Serious Warning To Pakistan | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వరల్డ్‌ మ్యాప్‌లో ఉండరు.. పాక్‌కు ఆర్మీ చీఫ్‌ వార్నింగ్‌

May 16 2026 1:26 PM | Updated on May 16 2026 1:57 PM

Indian Army Chief Upendra Dwivedi Serious Warning To Pakistan

ఢిల్లీ: ఇటీవలి కాలంలో భారత్‌పై పాకిస్తాన్‌ నేతలు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. భారత్‌ను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. భారత్‌తో తలపడేందుకు సిద్ధమని సంకేతాలు సైతం ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్‌కు భారత ఆర్మీ చీఫ్‌ జనరల్‌ ఉపేంద్ర ద్వివేది (Upendra Dwivedi) తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. ప్రపంచ చరిత్రలో, ప్రపంచపటంలో ఉండాలనుకుంటున్నారో, లేదో తేల్చుకోవాలని స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు.

పహల్గాం ఉగ్రదాడి కారణంగా భారత్‌ చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై తాజాగా భారత ఆర్మీ చీఫ్‌ జనరల్‌ ఉపేంద్ర ద్వివేది స్పందించారు. ఈ సందర్బంగా ద్వివేది మాట్లాడుతూ.. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌తో పాకిస్తాన్‌ చుక్కలు చూసింది. భారత్‌ దాడులకు బెంబేలెత్తిపోయింది. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో పాకిస్తాన్‌లో ఉన్న ఉగ్రవాద స్థావరాల ఉనికి గురించి ప్రపంచానికి ఆధారాలు అందించాం. పాకిస్తాన్‌ తన తీరును మార్చుకోకుంటే ఆ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించిన రెండో వెర్షన్‌ తీవ్రస్థాయిలో ఉంటుంది. ఇదే మా హెచ్చరిక.

భారత ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ దేశ ప్రజల పురోగతి, శ్రేయస్సుపైనే దృష్టిపెడుతుంది. భారత్‌కు తన మార్గంలో ఎవరైనా అడ్డంకులు సృష్టిస్తే, దీటుగా స్పందిస్తుంది. ఉగ్రవాదులకు ఇలాగే ఆశ్రయం కల్పిస్తూ.. భారత్‌పై ప్రయోగించాలని చూస్తే ప్రపంచపటంలో పాక్‌ అస్తిత్వమే ప్రమాదంలో పడుతుంది. చరిత్రలో ఉండాలనుకుంటున్నారో, లేదో తేల్చుకోవాలి. ఉగ్రవాదులను, వారి మద్దతుదారులను భారత్‌ ఒకే విధంగా పరిగణిస్తుంది.  ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది’ అని వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అత్యంత శక్తిమంతమైన శ్రీ మహా వారాహి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా ? (ఫొటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌.. ఆహా అనిపిస్తున్న అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 3

క్యూట్ లుక్స్‌తో కవ్విస్తున్న న‌టి పూజిత పొన్నాడ (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : అతిథులు వచ్చేశాయోచ్‌... (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్‌..ఏసీ కోచ్‌లో మంటలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Woman Leaders Fire On TDP Leaders 1
Video_icon

టీడీపీ నేతల దారుణ కామెంట్లు ఉగ్రరూపం దాల్చిన YSRCP మహిళ నేతలు
High Court Decision On Bandi Bhageerath POCSO Case 2
Video_icon

బండి భగీరథ్ కు ఊహించని షాక్
Dr Vikrant Singh Thakur Latest Interview About Migraine 3
Video_icon

Migraine.. మాత్రలు లేకుండానే తగ్గాలంటే మ తినకూడని ఆహారాలు ఇవే!
Prabhas Powerful Panchekattu Avatar from Spirit Sets Internet on Fire 4
Video_icon

ఏమున్నాడ్రా బాబు..! పంచకట్టులో ప్రభాస్ లుక్ వైరల్
Trisha Stunning Remuneration for Suriya's Karuppu Movie 5
Video_icon

44 ఏళ్ల త్రిషకు ఎందుకింత క్రేజ్... ఇంకా అదే డిమాండ్
Advertisement
 