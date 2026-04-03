నల్లమల అడవి : తెలంగాణలో జరిగే ఈ సాహస యాత్ర గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

Apr 3 2026 9:14 AM | Updated on Apr 3 2026 10:18 AM

నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లా అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలోని నల్లమల అడవుల్లో ఉన్న సలేశ్వరం లింగమయ్య స్వామి ఆలయం (దక్షిణ అమర్‌నాథ్) చైత్ర పౌర్ణమి సందర్భంగా ఏటా 3 రోజులు మాత్రమే తెరుచుకుంటుంది. గుహలో జలపాతాల మధ్య ఉండే ఈ స్వయంభూ లింగాన్ని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు భారీగా కాలినడకన వస్తారు.

కొండల మధ్య, జలపాతాల నడుమ గుహలో వెలసిన స్వయంభూ లింగం. దీనిని "తెలంగాణ అమరనాథ్" అని కూడా పిలుస్తారు.

జాతర: ఏటా చైత్ర పౌర్ణమి సందర్భంగా, ఉగాది తర్వాత వచ్చే పౌర్ణమికి 3-5 రోజుల పాటు జాతర జరుగుతుంది.

మార్గం & ట్రెకింగ్: మున్ననూర్ చెక్ పోస్ట్ నుండి ఫరాహాబాద్ మీదుగా అటవీ మార్గంలో ప్రయాణించి, అనంతరం దాదాపు 4-6 కిలోమీటర్లు కాలినడకన (ట్రెకింగ్) లోయలోకి వెళ్లాలి.

సమయం: ఉదయం 6:00 నుండి రాత్రి 8:00 వరకు (జాతర సమయాల్లో).

ముఖ్య గమనిక: ఇది అటవీ ప్రాంతం మరియు కష్టతరమైన మార్గం కాబట్టి, ప్రభుత్వ నిబంధనలను అనుసరించి, తగిన జాగ్రత్తలతో వెళ్లడం మంచిది.

