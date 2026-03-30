ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)

విజయవాడ దేశవ్యాప్తంగా సందర్శకులను ఆకర్షించే ఒక ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రం. విజయవాడకు నైరుతి దిశలో సుమారు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో, అద్భుతమైన వాస్తుశిల్పంతో కూడిన రాతి గుహలుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఉండవల్లి గుహలు ఉన్నాయి. (Undavalli Caves)
క్రీ.శ. 4వ - 5వ శతాబ్దాల మధ్య నిర్మించబడిన ఉండవల్లి గుహలు, కృష్ణా నదికి అభిముఖంగా ఉన్న ఎత్తైన కొండల పైన నెలకొని ఉన్నాయి.
ఈ గుహలు ఉండవల్లి గ్రామంలో ఉన్నందున, వీటికి ఉండవల్లి గుహలు అనే పేరు వచ్చింది.
ఈ గుహలు విష్ణు కుండిన రాజులతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి మరియు అనంత పద్మనాభ స్వామి, నరసింహ స్వామి ఆలయాలకు అంకితం చేయబడ్డాయి.
గోడలపై ఉన్న శిల్పాలు వైష్ణవ దేవతలను సూచిస్తాయి. రెండవ అంతస్తులో స్తంభాల దీర్ఘచతురస్రాకార మందిరంలో, సర్పం మీద విష్ణుఆకారంలో ఉన్న విగ్రహం ఉంది.
గుహలకు అనుసంధాన ఏకైక మార్గం రహదారి ద్వారా మాత్రమే ఉంది.విజయవాడ, గుంటూరు, అమరావతి నుండి ఈ ప్రదేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ బస్సు సర్వీసులను నడుపుతుంది.
