 శ్రీరామనవమి స్పెషల్ : ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
Sakshi News home page

Trending News:

ఏపీలో అద్భుతమైన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా (ఫొటోలు)

Mar 24 2026 10:43 AM | Updated on Mar 24 2026 10:50 AM

1/29

రామనారాయణం - శ్రీమద్రామాయణ ప్రాంగణం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోణి విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం.

2/29

విజయనగరానికి చెందిన ఎన్.సి.ఎస్.ఛారిటబుల్ ట్రస్టు స్థాపకులు, నిర్వాహకులు అయిన శ్రీ నారాయణం నరసింహ మూర్తి గారి సంకల్పంతో వారి కుమారులు కట్టించిన అద్భుత కట్టడం ఇది.

3/29

విజయనగరం రైల్వే స్టేషన్ నుండి కోరుకొండ వెళ్ళే దారిలో 9 కి.మీ దూరంలో 15 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ కట్టడం రూపుదిద్దుకొంది.

4/29

దీనిని 15 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ధనస్సు ఆకారంలో నిర్మించారు. అందులో మధ్య భాగాన 60 అడుగుల ఎత్తు గల ఆంజనేయస్వామి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసారు.

5/29

వాల్మీకి రామాయణంలోని భాగాలను 72 ఘట్టాలుగా విభజించి వాటికి సంబంధించి 72 విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసారు. ఆయా విగ్రహాల వద్ద నిల్చొని ఆ ఘట్టం గురించి తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో తెలుసుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసారు.

6/29

సందర్శకులు ఆయా విగ్రహాల గురించి తెలుసుకోదలచినపుడు అక్కడ ఏ భాషలో కావాలంటే ఆ భాషను ఎంపిక చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.

7/29

8/29

9/29

10/29

11/29

12/29

13/29

14/29

15/29

16/29

17/29

18/29

19/29

20/29

21/29

22/29

23/29

24/29

25/29

26/29

27/29

28/29

29/29

# Tag
devotional Sri Rama Navami Sri Rama Navami Festival Vizianagaram Andhra Pradesh photo gallery viral photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

photo 2

ధురంధర్‌ 2కి బ్లాక్‌బస్టర్‌ టాక్‌.. ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్‌ సారా (ఫోటోలు)
photo 3

ఘనంగా 'బ్యాండ్‌ మేళం' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ లో కొత్తగా నిర్మించిన అద్భుత ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ : సమ్మోహనం.. ఆంధ్ర నాట్యం (ఫొటోలు)

Video

View all
Donald Trump Announces Pause But Israel And Iran War Continue 1
Video_icon

ట్రంప్ బ్రేక్ అన్న ఆగని యుద్ధం మిడిల్ ఈస్ట్ లో యుద్ధ సెగలు
Iran Captured US Ship at Strait of Hormuz 2
Video_icon

హార్ముజ్ దాటేందుకు యత్నించిన షిప్పును స్వాధీనం చేసుకున్న ఇరాన్
PM Narendra Modi About Middle East War Like COVID Crisis 3
Video_icon

భారత్ కు పెద్ద సవాళ్లు...యుద్ధంపై మోదీ హెచ్చరిక
Huge Loss to Indian Share Market In US-Iran-Israel War 4
Video_icon

యుద్ధ బీభత్సం 50 లక్షల కోట్ల నష్టం..
Protest against Chandrababu And Pawan Kalyan 5
Video_icon

చంద్రబాబు దిగిపో.. కూటమికి వ్యతిరేకంగా రోడ్డెక్కిన ప్రజలు
Advertisement