తమ్ముడికి రూ.26 లక్షల అప్పు ఇచ్చిన అక్క..!

Apr 7 2026 9:25 AM | Updated on Apr 7 2026 10:37 AM

Married Woman Missing In Hyderabad

హైదరాబాద్‌:  తమ్ముడు తీసుకున్న అప్పు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో  ఓ వివాహిత అదృశ్యమైంది. మేడిపల్లి పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. బోడుప్పల్‌కు చెందిన లావ్యణ్య(35) తన తమ్ముడు స్వామికి  ఇతరుల వద్ద అప్పుచేసి రూ.26 లక్షలు ఇచ్చింది. అయితే ఆ డబ్బు స్వామి తిరిగి ఇవ్వక పోవడంతొ లావణ్య తీవ్ర ఒత్తిడికి గురైంది. 

దీంతో ఈనెల 4న పుట్టింటికి వెళ్లి డబ్బులు వారు స్పందించలేదు. దీంతో లావణ్య మనస్తాపానికి గురైంది. ఆదివారం రాత్రి భర్త ప్రపాద్‌ డ్యూటీ నుంచి ఇంటికి తాళంవేసి ఉంది. లోపలకు వెళ్లి చూడగా ఓ లేఖ లభించింది. తమ్ముడికి ఇచ్చిన రూ.26 లక్షలు తిరిగి రాకపోవడంతో జీవితంపై విరక్తి చెందుతున్నా.. అని రాసిఉంది. దీంతో భర్త ప్రసాద్‌ సోమవారం మేడిపల్లి పోలీసులకు పిర్యాదు చేశారు.  

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

శోభితలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా! (ఫోటోలు)
photo 2

అప్పుడే ఏడేళ్లు.. ఎంత త్వరగా ఎదుగుతున్నావో!: లాస్య మంజునాథ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా 'లవ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సెలెబ్రిటీల సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Jagan MaViGun Strong Reply to ABN Radhakrishna 1
Video_icon

ఎల్లో మీడియాకు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్న మావిగన్..
YSRCP Leaders Fire On ABN Radhakrishna About MAVIGUN 2
Video_icon

మావిగన్ ప్రతిపాదనపై వణికిపోతున్న ఎల్లో మీడియా
Iran Mass Counter To US 3
Video_icon

యుద్దానికి సై.. US Vs ఇరాన్
Madurai District Session Court Sensational Verdict On Tamilnadu Father And Son Lockup Incident 4
Video_icon

సంచలన తీర్పు.. 9 మంది పోలీసులకు మరణ శిక్ష..
TDP Activist Hemanth Kumar Approaches Police In Arava Sreedhar, Harsha Veena Case 5
Video_icon

అరవ శ్రీధర్ నన్ను చంపేస్తాడు. పోలీసుల వద్దకు TDP కార్యకర్త
