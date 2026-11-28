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న్యూజిలాండ్తో టెస్టు సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత భారత క్రికెట్ జట్టు సొంతగడ్డపై శ్రీలంకతో పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్ ఆడేందుకు సిద్ధమవుతోంది. డిసెంబర్ 13 నుంచి 27 వరకు జరగనున్న మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20ల సిరీస్ కోసం భారత జట్లను బీసీసీఐ ఆదివారం (నవంబర్ 29న) ప్రకటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. విశాఖపట్నం వేదికగా జరగనున్న తొలి వన్డేకు దాదాపు రెండు వారాల ముందుగానే సెలెక్టర్లు జట్లను ఎంపిక చేయనున్నారు.
వన్డే ప్రపంచకప్ లక్ష్యంగా జట్టు ఎంపిక
జట్ల ప్రకటన తేదీని ప్రముఖ క్రీడా జర్నలిస్ట్ విక్రాంత్ గుప్తా శనివారం సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని సెలెక్టర్లు ఈ సిరీస్కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల న్యూజిలాండ్ గడ్డపై వన్డే సిరీస్ గెలిచిన జట్టులోని చాలా మంది సభ్యులను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.
ఫామ్ కోసం రోహిత్, కోహ్లీ.. భువీపై వేటు?
న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ.. సొంతగడ్డపై లంకతో జరిగే సిరీస్ ద్వారా తిరిగి ఫామ్ అందుకోవాలని పట్టుదలగా ఉన్నారు. మరోవైపు టీ20 జట్టులో స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశముంది. ఇటీవల తన రీఎంట్రీలో ఆకట్టుకోలేకపోయిన వెటరన్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ను సెలెక్టర్లు పక్కన పెట్టనున్నట్లు సమాచారం.
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