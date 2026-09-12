చరిత్ర సృష్టించిన టీమిండియా ప్లేయర్‌.. 131 ఏళ్లలో ఒకే ఒక్కడు

టీమిండియా యువ స్పిన్నర్ మానవ్ సుతార్ తన సూపర్ ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు. శ్రీలంక టూర్లో దుమ్ములేపిన సుతార్.. ఇప్పుడు ఇంగ్లండ్ కౌంటీ ఛాంపియన్షిప్లోనూ ఇరగదీస్తున్నాడు. కార్డిఫ్ వేదికగా గ్లామోర్గాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో వార్విక్షైర్ తరపున మానవ్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు.
ఈ రాజస్తాన్ స్పిన్నర్ రెండు ఇన్నింగ్స్లలోనూ కనీసం ఒక్క పరుగు ఇవ్వకుండా మూడు వికెట్లు సాధించాడు. తద్వారా సుతార్ ఓ చారిత్రత్మక రికార్డును పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్ హిస్టరీలో ఒక్క పరుగు కూడా ఇవ్వకుండా రెండు ఇన్నింగ్స్లలోనూ వికెట్ తీసిన రెండవ ఆటగాడిగా సుతార్ నిలిచాడు.
ఇంతకుమందు ఈ ఇంగ్లండ్ దిగ్గజ క్రికెటర్ టామ్ హేవార్డ్ ఈ ఘనత సాధించారు. 1895 ది ఓవల్ మైదానంలో సర్రే జట్టుపై లీసెస్టర్షైర్ తరఫున ఆడుతూ ఆయన ఈ ఫీట్ నమోదు చేశారు. మళ్లీ ఇప్పుడు 131 ఏళ్ల తర్వాత మానవ్ ఈ రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు.
ఈ ఒక్క మ్యాచ్లోనూ టోర్నీ అంతటా నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. పేస్ బౌలర్లకు అనుకూలంగా కూడా పిచ్లపై కూడా అతడు బంతితో మ్యాజిక్ చేస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది సీజన్లో అతడు ఇప్పటివరకు 21 వికెట్లు పడగొట్టాడు. సోమర్సెట్పై ఫైవ్ వికెట్ హాల్ కూడా సాధించాడు.
చదవండి: IND vs AFG: 'వైభవ్ సూర్యవంశీ వద్దు.. అతడే బెటర్'