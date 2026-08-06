భారత్‌-పాక్‌ సమరానికి డేట్‌ ఫిక్స్‌

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మహిళల ఆసియా కప్ 2026లో భారత్-పాకిస్తాన్ క్రికెట్ సమరం ఖరారైంది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో సెప్టెంబర్ 5న ఇరు జట్లు తలపడనున్నాయి. ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ గురువారం ఈ టోర్నీ పూర్తి షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది.
ఆగస్టు 28న టోర్నీ ప్రారంభం కానుండగా.. తొలి మ్యాచ్లో థాయ్లాండ్-హాంకాంగ్ జట్లు తలపడతాయి. ఈసారి టోర్నీలో మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి.
భారత్, పాక్ ఒకే గ్రూప్లో
భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు గ్రూప్-Aలో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు థాయ్లాండ్, హాంకాంగ్, చైనా కూడా ఇదే గ్రూప్లో ఉన్నాయి. గ్రూప్-Bలో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, యూఏఈ, ఇండోనేషియా జట్లు ఉన్నాయి. ప్రతి గ్రూప్లో టాప్-2లో నిలిచిన జట్లు సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి. సెప్టెంబర్ 13న ఫైనల్ జరగనుంది.
దుబాయ్లోనే అన్ని మ్యాచ్లు
ఈసారి మొత్తం మ్యాచ్లను దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలోనే నిర్వహించనున్నారు. అన్ని మ్యాచ్లు ఫ్లడ్లైట్ల వెలుతురులో జరగనున్నాయి.
ఇది టీ20 ఫార్మాట్లో జరుగుతున్న ఆరో మహిళల ఆసియా కప్. భారత్-పాక్ మ్యాచ్ టోర్నీలోనే అత్యంత ఆసక్తికరమైన పోరుగా నిలవనుంది.