 టీమిండియా ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్‌ న్యూస్‌ | IND vs SL Warm-up Match Weather: Rain Threat Looms Over Colombo Practice Game | Sakshi
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టీమిండియా ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్‌ న్యూస్‌

Aug 6 2026 6:19 PM | Updated on Aug 6 2026 6:24 PM

NCC Ground Colombo Weather Report: Will India vs Sri Lanka XI Warm up Match Be Abandoned

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శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్న టీమిండియాకు తొలి సవాలుకే వాతావరణం అడ్డంకిగా మారే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఆగస్టు 15 నుంచి గాలే వేదికగా శ్రీలంకతో రెండు టెస్టుల సిరీస్‌ ప్రారంభం కానుండగా, రేపటి నుంచి (ఆగస్టు 7) కొలంబోలో శ్రీలంక ‘ఏ’తో భారత్‌ మూడు రోజుల వార్మప్‌ మ్యాచ్‌ ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌కు వర్షం తీవ్ర అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

తొలి రోజు ఏకంగా 97 శాతం వర్షావకాశం ఉందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆకాశం 99 శాతం మేఘావృతమై ఉంటుందని అంచనా. ఉష్ణోగ్రత సుమారు 30 డిగ్రీలుగా ఉండనుంది.

రెండో రోజు పరిస్థితి మరింత ప్రతికూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు 8న వర్షం పడే అవకాశం 99 శాతంగా ఉండటంతో పాటు 89 శాతం మేఘావృత వాతావరణం ఉండొచ్చని అంచనాలు చెబుతున్నాయి.

మూడో రోజు కూడా వర్షం ముప్పు తప్పేలా లేదు. ఆగస్టు 9న వర్షం పడే అవకాశం 91 శాతంగా, మేఘావృతం 95 శాతంగా ఉండొచ్చని అంచనా.

టీమిండియా ప్రాక్టీస్‌కు కీలక మ్యాచ్‌
శ్రీలంకలో టెస్టు సిరీస్‌కు ముందు భారత ఆటగాళ్లకు ఈ వార్మప్‌ మ్యాచ్‌ చాలా కీలకం. ముఖ్యంగా శ్రీలంకలోని నెమ్మదైన, స్పిన్‌కు అనుకూలించే పిచ్‌లపై బ్యాటర్లు, బౌలర్లు తమను తాము సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం.

కేఎల్‌ రాహుల్‌, రవీంద్ర జడేజా మినహా ప్రస్తుత భారత జట్టులోని చాలా మంది ఆటగాళ్లకు శ్రీలంక గడ్డపై టెస్టు అనుభవం తక్కువ. సాయి సుదర్శన్‌, ధ్రువ్‌ జురెల్‌ వంటి ఆటగాళ్లకు స్థానిక పరిస్థితులపై కొంత అనుభవం ఉన్నప్పటికీ, పూర్తి స్థాయి టెస్టు సిరీస్‌ అనుభవం లేదు.

వార్మప్‌ రద్దయితే ఇబ్బందే!
మూడు రోజులూ వర్షం ముప్పు అధికంగా ఉండటంతో వార్మప్‌ మ్యాచ్‌ పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మ్యాచ్‌ పూర్తిగా రద్దయితే శ్రీలంక పరిస్థితులకు అలవాటు పడేందుకు భారత ఆటగాళ్లకు మరో అవకాశం ఉండదు.

గతంలోనూ వర్షం కారణంగా ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లు రద్దై, విదేశీ పర్యటనల్లో టీమిండియా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొలంబోలోనూ అదే పరిస్థితి ఎదురైతే, ఆగస్టు 15న గాలేలో ప్రారంభమయ్యే తొలి టెస్టుకు ముందు భారత్‌కు ఇది ఎదురుదెబ్బగా మారొచ్చు.
 

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