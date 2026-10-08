IND vs WI: రెండో టీ20.. భారత తుదిజట్టులో మార్పు!

భారత టీ20 జట్టు (PC: BCCI X)
తొలి టీ20లో వెస్టిండీస్ను చిత్తు చేసిన టీమిండియా.. రెండో మ్యాచ్లోనూ ఇదే ఫలితాన్ని పునరావృతం చేయాలని పట్టుదలగా ఉంది. ఇరుజట్ల మధ్య శుక్రవారం నాటి ఈ టీ20కి రాంచి వేదిక.
ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ ఛతేశ్వర్ పుజారా భారత తుదిజట్టు కూర్పు గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో మార్పు చేయాల్సిన అవసరం లేదన్న అతడు.. బౌలింగ్ విభాగంలో మాత్రం ఒక మార్పు జరుగుతుందని అంచనా వేశాడు.
నాకైతే ఇష్టం లేదు
అయితే, తనకు మాత్రం ఆ మార్పు ఇష్టం లేదని.. ఒక్క మ్యాచ్లో విఫలమైనంత మాత్రాన ఓ ఆటగాడిని వెంటనే పక్కనపెట్టాల్సిన అవసరం లేదని పుజారా పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు జియోహాట్స్టార్ షోలో మాట్లాడుతూ.. ‘‘వెస్టిండీస్తో రెండో టీ20కి బ్యాటింగ్ కాంబినేషన్ను నేనైతే మార్చను.
వీళ్లంతా ఫిక్స్
సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ ఓపెనర్లుగా వస్తారు. ఇషాన్ కిషన్ వన్డౌన్లో బ్యాటింగ్ చేస్తాడు. ఇక కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ యథావిధిగా నాలుగో స్థానంలో వచ్చేస్తాడు. అయితే, పరిస్థితి తగ్గట్లు తిలక్ వర్మ, నమన్ ధిర్, శివం దూబే.. ఐదు, ఆరు, ఏడో స్థానాల్లో వస్తే.. అక్షర్ పటేల్ ఎనిమిది, కుల్దీప్ యాదవ్ తొమ్మిదో స్థానంలో ఆడతారు.
అతడికి మరో అవకాశం ఇవ్వాలి
పది మంది స్థానాలు ఖరారై పోయినట్లే. అయితే, బౌలింగ్ విభాగంలో ఒక మార్పు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మయాంక్ యాదవ్ బదులు ప్రిన్స్ యాదవ్ తుదిజట్టులోకి రావొచ్చు.
అయితే, మయాంక్కు మరో అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుంది. వెనువెంటనే తుదిజట్టులో మార్పులు చేయడం సరికాదు. నేనైతే మయాంక్ను కూడా కొనసాగిస్తా’’ అని ఛతేశ్వర్ పుజారా తన అభిప్రాయాలు పంచుకున్నాడు. కాగా విండీస్తో తొలి టీ20లో మయాంక్ యాదవ్ నాలుగు ఓవర్ల కోటా పూర్తి చేసి నలభై పరుగులు ఇచ్చి ఒకే ఒక్క వికెట్ తీశాడు.
వెస్టిండీస్తో తొలి టీ20 ఆడిన భారత తుదిజట్టు
అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివం దూబే, నమన్ ధీర్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్.
రెండో టీ20కి పుజారా అంచనా వేసిన భారత తుదిజట్టు
అభిషేక్ శర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివం దూబే, నమన్ ధీర్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రిన్స్ యాదవ్.
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