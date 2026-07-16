 టాస్ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఇంగ్లండ్‌ | IND VS ENG 2nd ODI Updates and Highlights | Sakshi
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టాస్ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఇంగ్లండ్‌

Jul 16 2026 5:05 PM | Updated on Jul 16 2026 5:18 PM

IND VS ENG 2nd ODI Updates and Highlights

టాస్ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న ఇంగ్లండ్‌
కార్డిఫ్‌ వేదికగా భారత్‌తో జరుగనున్న రెండో వన్డేలో ఇంగ్లండ్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ ఓ మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. కేఎల్‌ రాహుల్‌ స్వల్ప అస్వస్థతకు లోను కావడంతో, అతడి స్థానంలో ఇషాన్‌ కిషన్‌ను బరిలోకి దించారు. 

ఇంగ్లండ్‌ విషయానికొస్తే.. ఆ జట్టు రెండు మార్పులు చేసింది. టంగ్‌, డాసన్‌ స్థానాల్లో సాకిబ్‌ మహమూద్‌, అట్కిన్సన్‌ జట్టులోకి వచ్చారు. కాగా, 3 మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌లో భారత్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో గెలిచి 1-0 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.

తుది జట్టు..
భారత్: రోహిత్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్(కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, ఇషాన్ కిషన్(వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, గుర్నూర్ బ్రార్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ

ఇంగ్లండ్: బెన్ డకెట్, జాకబ్ బెథెల్, జో రూట్, హ్యారీ బ్రూక్(కెప్టెన్), జోస్ బట్లర్(వికెట్ కీపర్), సామ్ కర్రన్, విల్ జాక్స్, గస్ అట్కిన్సన్, జోఫ్రా ఆర్చర్, ఆదిల్ రషీద్, సాకిబ్ మహమూద్

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