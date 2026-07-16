 19 ఏళ్ల క్రితం స్నానం చేయించిన 'ఆ' చిన్నారే ఫైనల్లో మెస్సీ ప్రత్యర్ది | Lionel Messi Never Imagined The Baby He Bathed Would Face Him In A World Cup Final | Sakshi
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19 ఏళ్ల క్రితం స్నానం చేయించిన 'ఆ' చిన్నారే ఫైనల్లో మెస్సీ ప్రత్యర్ది

Jul 16 2026 5:57 PM | Updated on Jul 16 2026 6:25 PM

Lionel Messi Never Imagined The Baby He Bathed Would Face Him In A World Cup Final

ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్న అరుదైన ఘటనకు 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ వేదిక కానుంది. 19 ఏళ్ల క్రితం తాను స్నానం చేయించిన చిన్నారినే అర్జెంటీనా స్టార్‌ ఫుట్‌బాలర్‌ మెస్సీ, ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్లో ఎదుర్కోనున్నాడు. కాలం రాసిన ఈ అద్భుత కథ, ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

2007లో యునిసెఫ్ నిర్వహించిన ఓ సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా "డియారియో స్పోర్ట్" అనే పత్రిక ఓ ఫొటోషూట్ నిర్వహించింది. ఆ కార్యక్రమంలో అప్పటి 20 ఏళ్ల మెస్సీ, యాదృచ్ఛికంగా ఎంపికైన శిశువు, నేటి స్పెయిన్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ "లామినే యమాల్"కు ప్లాస్టిక్ టబ్‌లో స్నానం చేయిస్తూ ఫొటోలకు పోజులిచ్చాడు.

ఆ చిన్నారి భవిష్యత్తులో ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్‌లో సంచలనంగా మారతాడని, ఒకరోజు ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో తన ప్రత్యర్థిగానే నిలుస్తాడని మెస్సీ ఊహించి ఉండడు.

ఈ ఫొటోలు చాలా సంవత్సరాలు వెలుగులోకి రాలేదు. అయితే 2024లో యమాల్ తండ్రి వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయ్యాయి. మెస్సీ చేతుల్లో కనిపించిన ఆ శిశువే స్పెయిన్ యువ సంచలనం లామినే యమాల్ అని తెలిసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు.

ప్రస్తుతం యమాల్ స్పెయిన్ జట్టులో అత్యంత కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగాడు. అద్భుతమైన డ్రిబ్లింగ్, సృజనాత్మక ఆటతీరుతో క్లబ్, దేశం తరఫున వరుస రికార్డులు నెలకొల్పుతూ ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ భవిష్యత్ స్టార్‌గా గుర్తింపు పొందాడు. 2026 ప్రపంచకప్‌లోనూ అతని ప్రదర్శన స్పెయిన్‌ను ఫైనల్‌కు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.

మరోవైపు 39 ఏళ్ల వయసులోనూ మెస్సీ తన మాంత్రిక ఆటతో అర్జెంటీనాను మరోసారి ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌కు చేర్చాడు. ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన సెమీఫైనల్లో చివరి నిమిషాల్లో అందించిన రెండు అద్భుత అసిస్టులతో అర్జెంటీనా విజయానికి మార్గం సుగమం చేశాడు.

ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ అభిమానులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఫైనల్లో ఒకవైపు మరో ప్రపంచకప్ కోసం పోరాడుతున్న మెస్సీ, మరోవైపు కొత్త యుగానికి నాంది పలకాలని భావిస్తున్న యువ సంచలనం యమాల్ నిలవనున్నారు.

19 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన ఓ యాదృచ్ఛిక ఫొటో కథ, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో అత్యంత భావోద్వేగభరితమైన ఫైనల్‌కు నేపథ్యంగా మారింది. రెండు తరాల మధ్య జరిగే ఈ పోరు ఫుట్‌బాల్‌ క్రీడలో చారిత్రక ఘట్టంగా నిలవనుంది.
 

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