 బంగ్లాదేశ్‌తో కీలక సమరం.. టాస్‌ ఓడిన టీమిండియా | ICC Womens T20 World cup 2026: India vs bangladesh match updates | Sakshi
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బంగ్లాదేశ్‌తో కీలక సమరం.. టాస్‌ ఓడిన టీమిండియా

Jun 25 2026 6:41 PM | Updated on Jun 25 2026 6:55 PM

ICC Womens T20 World cup 2026: India vs bangladesh match updates

బంగ్లాదేశ్‌తో కీలక సమరం.. టాస్‌ ఓడిన టీమిండియా
ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026లో ఇవాళ (జూన్‌ 25) కీలక మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. మాంచెస్టర్‌ వేదికగా భారత్‌,బంగ్లాదేశ్‌ తలపడనున్నాయి. గ్రూప్‌-ఏ నుంచి సెమీస్‌కు చేరాలంటే ఈ మ్యాచ్‌ ఇరు జట్లకు చాలా కీలకం. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. భారతకాలమానం ప్రకారం ఈ మ్యాచ్‌ రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

తుది జట్లు..
భారత్‌: స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, యాస్తికా భాటియా, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (సి), రిచా ఘోష్ (w), దీప్తి శర్మ, రాధా యాదవ్, శ్రీ చరణి, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, నందిని శర్మ

బంగ్లాదేశ్: దిల్హర అక్తర్, జువైరియా ఫిర్దౌస్, షర్మిన్ అక్తర్, నిగర్ సుల్తానా(w/c), శోభనా మోస్తరీ, రీతు మోని, షోర్నా అక్తర్, రబెయా ఖాన్, నహిదా అక్తర్, శంజిదా అక్తర్ మేఘలా, మరుఫా అక్తర్

 

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