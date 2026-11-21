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హాంకాంగ్ ఓపెన్ సూపర్ 500 బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీలో భారత స్టార్ డబుల్స్ జోడీ సాత్విక్సాయిరాజ్ రాంకిరెడ్డి-చిరాగ్ శెట్టి పోరాటం ముగిసింది. శనివారం జరిగిన పురుషుల డబుల్స్ సెమీఫైనల్లో ఈ ప్రపంచ ఆరో ర్యాంకు జోడీ.. మలేషియాకు చెందిన ఎనిమిదో సీడ్ మాన్ వీ చోంగ్-టీ కై వున్ చేతిలో ఓటమి పాలైంది. 41 నిమిషాల పాటు సాగిన హోరాహోరీ పోరులో భారత జోడీ 18-21, 19-21తో వరుస గేముల్లో పరాజయం పాలైంది.
ఈ ఏడాది సింగపూర్, చైనా ఓపెన్ టైటిళ్లను గెలుచుకున్న సాత్విక్-చిరాగ్ జోడీ.. హాంకాంగ్లోనూ అద్భుత ప్రదర్శనతో సెమీస్ వరకు చేరుకుంది. అయితే ప్రపంచ తొమ్మిదో ర్యాంకులో ఉన్న మలేషియా జోడీని దాటలేకపోయింది. 2025 ఇండోనేషియా ఓపెన్లోనూ ఈ మలేషియా జోడీనే సాత్విక్-చిరాగ్ను ఓడించింది.
లక్ష్యసేన్ సెమీస్ పోరు
ఇవాళే జరుగనున్న పురుషుల సింగిల్స్ సెమీఫైనల్లో భారత ఆటగాడు లక్ష్యసేన్ బరిలోకి దిగనున్నాడు. డెన్మార్క్కు చెందిన మూడో సీడ్ ఆండర్స్ ఆంటోన్సెన్తో అతడు తలపడనున్నాడు.
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