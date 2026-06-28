ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026లో ఒక అరుదైన ఫీట్ నమోదయ్యింది. ఆఫ్రికాకు చెందిన 10 దేశాలు ఫిఫా వరల్డ్కప్లో పాల్గొంటే అందులో 9 దేశాలు నాకౌట్కు అర్హత సాధించడం విశేషం. ఆదివారం ఉజ్బెకిస్తాన్పై కాంగో 3-1తో విజయం, అల్జీరియా-ఆస్ట్రియా మధ్య మ్యాచ్ (3-3) డ్రా కావడంతో ఆఫ్రికాకు చెందిన తొమ్మిది దేశాలు రౌండ్ ఆఫ్ 32కు అర్హత సాధించినట్లయింది.
గతంలో ఒక ఫిఫా ప్రపంచకప్లో రెండుమార్లు (2014, 2022లో) ఆరు ఆఫ్రికా దేశాలు నాకౌట్ చేరడమే ఇప్పటికీ రికార్డుగా ఉంది. తాజాగా మాత్రం మొరాకో, సౌతాప్రికా, సెనెగల్, ఐవరీ కోస్ట్, ఘనా, కేప్వెర్డె, ఈజిప్ట్, కాంగో, అల్జీరియా నాకౌట్కు అర్హత సాధించి చరిత్ర సృష్టించాయి. అయితే ఈసారి ప్రపంచకప్లో మాత్రం ఆఫ్రికా సాకర్ బలం మరింత పెరిగింది. కేప్వెర్డె, కాంగో లాంటి చిన్నజట్లు తదుపరి రౌండ్కు అర్హత సాధించడం చూస్తే ఈ విషయం అర్థమవుతోంది. ఫుట్బాల్లో మంచి రికార్డు కలిగిన ఇరాన్ లీగ్ దశలోనే ఇంటిబాట పట్టింది.
కేప్వెర్డె ఫుట్బాల్ జట్టు
ఇక 2022లో ఖతార్ వేదికగా జరిగిన ఫిఫా ప్రపంచకప్లో సెమీస్ చేరిన మొదటి ఆఫ్రికా దేశంగా మొరాకో చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ ప్రపంచకప్లోనూ అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన మొరాకో బలమైన బ్రెజిల్తో మ్యాచ్ను 1-1తో డ్రా చేసుకుంది. ఈసారి కూడా మొరాకో సెమీస్ చేరే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి.
కాంగో ఫుట్బాల్ టీం
2030 ఫిఫా ప్రపంచకప్కు మొరాకో సహ ఆతిథ్య దేశంగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే కాంగో, కేప్వెర్డె తదుపరి రౌండ్లో బలమైన ప్రత్యర్థులను ఎదుర్కోనున్నాయి. లీగ్ దశలో సంచనలన ప్రదర్శన చేసిన కేప్వెర్డె రౌండ్ ఆఫ్ 32లో డిఫెండింగ్ చాంపియన్ అర్జెంటీనాను, మాజీ చాంపియన్ ఇంగ్లండ్ను కాంగో ఎదుర్కోనున్నాయి.
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