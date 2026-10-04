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వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ను 2-1తో కైవసం చేసుకున్న తర్వాత టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ స్పందించాడు. భారత జట్టును చివరి వరకు శ్రమించేలా చేసిన వెస్టిండీస్ ఆటతీరును ప్రశంసించాడు. సిరీస్ గెలవడానికి తమ ఆటగాళ్లు చేసిన కష్టాన్ని కూడా కొనియాడాడు.
తొలి వన్డేలో విరాట్ అద్భుత శతకంతో భారత్ సునాయాస విజయం సాధించింది. అయితే ఆ తర్వాతి రెండు మ్యాచ్ల్లో వెస్టిండీస్ గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. రెండో వన్డేలో 400కు పైగా పరుగులు చేసిన విండీస్.. చివరి మ్యాచ్లో ఏకంగా 352 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి సంచలన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో విండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు.
A series won through belief and hard work. Proud of our boys. Respect to West Indies for making us earn it. 🇮🇳 https://t.co/VjXOO6N00C
— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 3, 2026
సిరీస్ విజయంపై గంభీర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించాడు. “నమ్మకం, కష్టంతో సాధించిన సిరీస్ విజయం ఇది. మా ఆటగాళ్ల పట్ల గర్వంగా ఉంది. ఈ సిరీస్ను మాకు సులభంగా దక్కకుండా చేసిన వెస్టిండీస్కు గౌరవం” అంటూ తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నాడు.
రెండో వన్డేలో 405 పరుగులు
తొలి వన్డేలో భారత బౌలర్లపై ఆధిపత్యం చెలాయించలేకపోయిన వెస్టిండీస్.. రెండో మ్యాచ్లో మాత్రం చెలరేగిపోయింది. భారత బౌలింగ్ను చితక్కొట్టిన విండీస్ బ్యాటర్లు ఏకంగా 405 పరుగులు చేశారు.
భారత్ ఆ మ్యాచ్లో విజయం సాధించినప్పటికీ.. వెస్టిండీస్ బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన టీమిండియాకు హెచ్చరికగా నిలిచింది. ఆ తర్వాతి మ్యాచ్లో విండీస్ మరోసారి భారత బౌలింగ్ను సమర్థంగా ఎదుర్కొంది.
హోప్ అద్భుత ఛేజింగ్
మూడో వన్డేలో భారత్ కేఎల్ రాహుల్ శతకంతో 351/7 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. దీంతో భారత్ సిరీస్ను 3-0తో క్లీన్స్వీప్ చేస్తుందని అంతా భావించారు.
అయితే షాయ్ హోప్ అద్భుత బ్యాటింగ్తో భారత అంచనాలను తారుమారు చేశాడు. భారత బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచుతూ విండీస్ను లక్ష్యం దిశగా నడిపించాడు. చివరికి 352 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన వెస్టిండీస్.. సిరీస్ను 1-2తో ముగించింది.
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