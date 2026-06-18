కేన్‌ డబుల్‌ ధమాకా.. క్రొయేషియాపై ఇంగ్లండ్‌ థ్రిల్లింగ్‌ విక్టరీ

2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్లో ఇంగ్లండ్ శుభారంభం చేసింది. గ్రూప్-ఎల్లో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో క్రొయేషియాపై 4-2తో విజయం సాధించింది. స్టార్ స్ట్రైకర్ హ్యారీ కేన్ రెండు గోల్స్తో మెరిసి జట్టు విజయానికి ప్రధాన కారణమయ్యాడు.
మ్యాచ్ 12వ నిమిషంలో పెనాల్టీ ద్వారా కేన్ ఇంగ్లండ్కు ఆధిక్యం అందించాడు. తొలి ప్రయత్నాన్ని క్రొయేషియా గోల్కీపర్ అడ్డుకున్నప్పటికీ, వీడియో రివ్యూ అనంతరం రిఫరీ పెనాల్టీని మళ్లీ తీసుకోవాలని ఆదేశించడంతో రెండోసారి కేన్ గోల్ చేశాడు.
అయితే 36వ నిమిషంలో మార్టిన్ బటురినా గోల్తో క్రొయేషియా స్కోరును సమం చేసింది. ఆరు నిమిషాలకే కేన్ మరోసారి హెడర్తో గోల్ చేసి ఇంగ్లండ్ను మళ్లీ ముందంజలో నిలిపాడు. దీంతో ప్రపంచకప్ల్లో అతని గోల్స్ సంఖ్య 10కు చేరి ఇంగ్లండ్ దిగ్గజం గ్యారీ లింకర్ రికార్డును సమం చేశాడు.
మొదటి అర్థం అదనపు సమయంలో పీటర్ ముసా గోల్ చేయడంతో క్రొయేషియా మరోసారి స్కోర్ను సమం చేసింది (2-2).
రెండో అర్థ భాగం ప్రారంభమైన రెండో నిమిషానికే జూడ్ బెల్లింగ్హమ్ అద్భుత గోల్తో ఇంగ్లండ్ను 3-2తో ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. అనంతరం ఇంగ్లండ్ పలు అవకాశాలను వృథా చేసుకున్నప్పటికీ, మ్యాచ్ ముగియడానికి ఐదు నిమిషాల ముందు ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాడిగా వచ్చిన మార్కస్ రూథర్ఫోర్డ్ నాలుగో గోల్ చేసి ఇంగ్లండ్ విజయం ఖాయం చేశాడు.
2018 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్లో తమను ఓడించిన క్రొయేషియాపై ఇంగ్లండ్ ఈ విజయంతో ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. 1966 తర్వాత తొలి ప్రపంచకప్ టైటిల్ లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్కు ఈ విజయం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది.