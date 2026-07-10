సెమీఫైనల్‌ బెర్త్‌ లక్ష్యంగా...

నార్వేతో ఇంగ్లండ్ పోరు
స్విట్జర్లాండ్తో అర్జెంటీనా ‘ఢీ’
మయామి: ప్రపంచకప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ తుది అంకానికి చేరువైంది. రెండు సెమీఫైనల్ బెర్త్ల కోసం నార్వే జట్టుతో ఇంగ్లండ్; స్విట్జర్లాండ్ జట్టుతో అర్జెంటీనా తలపడనున్నాయి. నార్వే, స్విట్జర్లాండ్ జట్లు ఇప్పటి వరకు ప్రపంచకప్లో ఒక్కసారి కూడా సెమీఫైనల్ చేరుకోలేకపోయాయి. మరోవైపు ఇంగ్లండ్ 1966లో... అర్జెంటీనా 1978లో, 1986లో, 2022లో ప్రపంచకప్ టైటిల్స్ సాధించాయి. ఈ టోర్నీలో నార్వే అసాధారణ ప్రదర్శన కనబరుస్తూ తొలిసారి క్వార్టర్ ఫైనల్ చేరుకుంది. ముఖ్యంగా నార్వే ఫార్వర్డ్ ఎర్లింగ్ హాలాండ్ కళ్లు చెదిరే ఆటతీరుతో అలరిస్తున్నాడు.
4 మ్యాచ్ల్లో ఎర్లింగ్ 7 గోల్స్ చేసి నార్వే విజయాల్లో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మరోవైపు ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్, జూడ్ బెలింగ్హమ్ సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నారు. హ్యారీ కేన్ 6 గోల్స్, బెలింగ్హమ్ 4 గోల్స్ సాధించారు. ఇక డిఫెండింగ్ చాంపియన్ అర్జెంటీనా, స్విట్జర్లాండ్ జట్లు అజేయంగా నిలిచి క్వార్టర్ ఫైనల్కు చేరుకున్నాయి. అర్జెంటీనాపై స్విట్జర్లాండ్పై ఆరంభం నుంచే ఒత్తిడి పెంచి మ్యాచ్ను పెనాల్టీ షూటౌట్ వరకు రప్పించ గలిగితే తుది ఫలితం ఎలాగైనా ఉండవచ్చు.