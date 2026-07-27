 CWG 2026: వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో భారత్‌కు మరో పతకం | CWG 2026: Raja Muthupandi Wins-Weightlifting Silver Indias 4th Medal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

CWG 2026: వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో భారత్‌కు మరో పతకం

Jul 27 2026 7:24 AM | Updated on Jul 27 2026 8:00 AM

CWG 2026: Raja Muthupandi Wins-Weightlifting Silver Indias 4th Medal

Photo Credit: IOA Twitter

కామ‌న్‌వెల్త్ గేమ్స్‌లో భార‌త వెయిట్ లిఫ్ట‌ర్లు అద‌ర‌గొడుతున్నారు. ఈ విభాగం నుంచి ఇప్ప‌టికే రెండు ప‌త‌కాలు రాగా, తాజ‌గా మూడో ప‌త‌కం వ‌చ్చి చేరింది. ఆదివారం రాత్రి పురుషుల 65 కేజీల విభాగంలో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో రాజా ముత్తుపాండి ర‌జ‌తం గెలుచుకున్నాడు. 26 ఏళ్ల రాజా ముత్తుపాండి స్నాచ్ విభాగంలో 126 కేజీలు, క్లీన్ అండ్ జెర్క్ కేట‌గిరీలో 160 కేజీలు ఎత్తి మొత్తంగా 286 కేజీల బ‌రువు ఎత్తి వెండిని కొల్ల‌గొట్టాడు. 

మ‌లేషియాకు చెందిన అజ్నిల్ బిన్ బిదిన్ 299 కేజీల (133+166) బరువు ఎత్తి వ‌రుస‌గా మూడో సారి స్వ‌ర్ణం గెలుచుకోవగా, ప‌పువా న్యూ గినియాకు చెందిన మోరియా బారు 282 కేజీల (125+157 ) బ‌రువు ఎత్తి కాంస్యం కైవ‌సం చేసుకున్నాడు. వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో ఇప్ప‌టికే మీరాబాయి చాను స్వ‌ర్ణం గెలుచుకోగా, 60 కేజీల విభాగంలో రిషికాంత్ సింగ్ ర‌జ‌తం సాధించాడు. ఓవ‌రాల్‌గా స్వ‌ర్ణం, రెండు ర‌జ‌తం, ఒక కాంస్యంతో మొత్తం నాలుగు ప‌త‌కాలు వ‌చ్చి చేరాయి.

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈ టాలీవుడ్ నటుడు గుర్తున్నాడా..? ఆయన కూతురు మనవి ఇప్పుడు క్రేజీ హీరోయిన్.. (ఫొటోలు)
photo 2

డాక్టర్‌ సతీశ్‌రెడ్డికి 'ఛేంజ్‌ మేకర్‌' పురస్కారం అందజేసిన చిరంజీవి (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీకాళహస్తి : ధర్మరాజులస్వామి ఆలయంలో శాస్తోక్తంగా అగ్నిగుండ మహోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

'శ్రీనివాస మంగాపురం' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

విజ‌య‌వాడ దుర్గ‌మ్మ‌కు తెలంగాణ బోనాలు (ఫోటోలు)

Video

View all
AI Killer Robots UN Issues Chilling Warning About Autonomous Weapon 1
Video_icon

AIకి చంపే అధికారం..! ప్రపంచానికి ముప్పు..!
Tollywood Hero Ram Charans Wrist Surgery 2
Video_icon

సర్జరీకి సిద్దమైన చరణ్
Special Story On Irans Kheibar Shekan Missile 3
Video_icon

ట్రంప్ గుండెల్లో రైళ్లు.. ఇరాన్ చేతికి 'ఖైబర్ షెకాన్' క్షిపణి.. ఏమిటి దీని ప్రత్యేకత?
IMD Heavy Rain Alert To 17 States 4
Video_icon

17 రాష్ట్రాలకు భారీ వర్షాలు.. ఉత్తరాదిన అలా.. ఏపీలో ఇలా
What Is BJPs Strategy On Dharmendra Pradhan Resign 5
Video_icon

రాజీనామా వెనుక..మోదీ మ్యాజిక్.. BJP అసలు వ్యూహం అదేనా..
Advertisement
 