 టర్కీ ఓపెన్‌ విజేత సాయి నచికేత్‌  | Sai Nachiketh Bhatraju won the Turkish Junior International title | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టర్కీ ఓపెన్‌ విజేత సాయి నచికేత్‌ 

Jul 27 2026 6:23 AM | Updated on Jul 27 2026 6:23 AM

Sai Nachiketh Bhatraju won the Turkish Junior International title

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: టర్కీష్‌ ఓపెన్‌ జూనియర్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ టోర్నీలో హైదరాబాద్‌ ప్లేయర్‌ భట్రాజు సాయి నచికేత్‌ మెరిశాడు. ఇస్తాంబుల్‌ లో ఆదివారం ముగిసిన ఈ టోర్నీలో సాయి నచికేత్‌ పురుషుల అండర్‌–19 సింగిల్స్‌ విభాగంలో చాంపియన్‌గా అవతరించాడు. ఫైనల్లో నచికేత్‌ 39 నిమిషాల్లో 21–11, 23–21తో టాప్‌ సీడ్‌ మెహెమెత్‌ కాన్‌ టొరెమిస్‌ (టరీ్క)పై గెలుపొందాడు. 

సెమీఫైనల్లో నచికేత్‌ 27 నిమిషాల్లో 21–13, 21–19తో మూడో సీడ్‌ ఆమెర్‌ మొహమ్మద్‌ (సౌదీ అరేబియా)పై, క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో 47 నిమిషాల్లో 21–18, 21–23, 21–9తో ఐదో సీడ్‌ అమీర్‌ అలీ అహ్మద్‌లూ (ఇరాన్‌)పై నెగ్గాడు. నాలుగో సీడ్‌గా బరిలోకి దిగిన నచికేత్‌కు తొలి రౌండ్‌లో ‘బై’ లభించింది. రెండో రౌండ్‌లో నచికేత్‌ 21–8, 21–9తో అహ్మెత్‌ అర్దా కాయా (టర్కీ)పై, మూడో రౌండ్‌లో 21–17, 21–13తో సలీహ్‌ మెర్ట్‌ కాలిమ్లి (టర్కీ)పై విజయం సాధించాడు.

 రెండు వారాల వ్యవధిలో సాయి నచికేత్‌కిది రెండో సింగిల్స్‌ టైటిల్‌ కావడం విశేషం. గతవారం అతను ఆల్‌ ఇంగ్లండ్‌ ఓపెన్‌ జూనియర్‌ టోర్నీలోనూ చాంపియన్‌గా నిలిచాడు. ‘అర్జున అవార్డు’ గ్రహీత, అంతర్జాతీయ మాజీ షట్లర్‌ చేతన్‌ ఆనంద్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ అకాడమీలో నచికేత్‌ శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. ‘వరుసగా రెండు అంతర్జాతీయ టోర్నీల్లో టైటిల్స్‌ సాధించడం అంత సులువు కాదు. నచిచేత్‌ విజయాలకు నేను గరి్వస్తున్నాను. అతనికిది ఆరంభం మాత్రమే. భవిష్యత్‌లో మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తాడు’ అని నచికేత్‌ కోచ్‌ చేతన్‌ ఆనంద్‌ అన్నాడు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డాక్టర్‌ సతీశ్‌రెడ్డికి 'ఛేంజ్‌ మేకర్‌' పురస్కారం అందజేసిన చిరంజీవి (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీకాళహస్తి : ధర్మరాజులస్వామి ఆలయంలో శాస్తోక్తంగా అగ్నిగుండ మహోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

'శ్రీనివాస మంగాపురం' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

విజ‌య‌వాడ దుర్గ‌మ్మ‌కు తెలంగాణ బోనాలు (ఫోటోలు)
photo 5

నేచర్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న టాలీవుడ్ నటి అనసూయ (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu Serious On TDPs Kapu MLAs 1
Video_icon

టీడీపీ కాపు ఎమ్మెల్యేలపై చంద్రబాబు ఆంక్షలు
Karumuri Venkat Reddy Mass Ragging On ABN Radha Krishna 2
Video_icon

ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ అనే ఒక పతివ్రత... తెల్లార్లు చల్లారలేదంట..!
Illegal Case Filed On YSRCP Leader RK Roja 3
Video_icon

మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజాకు పోలీసుల నోటీసులు
YSRCP Pushpa Sreevani Demand To Resign Nara Lokesh 4
Video_icon

DSC పేపర్ లీక్.. నారా లోకేష్ రాజీనామ చెయ్యాల్సిందే.. పుష్ప శ్రీ వాణి డిమాండ్

Mudragada Giribabu Emotional Comments 5
Video_icon

ఎన్ని జన్మలెత్తినా ఆయన రుణం తీర్చుకోలేం..! కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న గిరిబాబు
Advertisement
 