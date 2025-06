అలా చేయగలవా?.. అప్పుడు నన్ను బ్రూక్‌ అంటారు! పాపం వెంటనే..

టీమిండియా- ఇంగ్లండ్‌ మధ్య తొలి టెస్టు (Ind vs Eng 1st Test) నాలుగో రోజు ఆట సందర్భంగా ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటర్‌ హ్యారీ బ్రూక్‌ (Harry Brook).. భారత పేస్‌ బౌలర్‌ ప్రసిద్‌ కృష్ణ (Prasidh Krishna)ను టీజ్‌ చేశాడు. సిక్సర్లు బాదగలవా అంటూ రెచ్చగొట్టాడు.

ఇందుకు ప్రసిద్‌ ఏమాత్రం ఆవేశానికి లోనుకాకుండా కూల్‌గా సమాధానమిచ్చాడు. అయితే, ఆ మరుసటి బంతికే ప్రసిద్‌ అవుట్‌ కావడంతో భారత ఇన్నింగ్స్‌కు తెరపడింది.

విషయం ఏమిటంటే.. టెండుల్కర్‌- ఆండర్సన్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా భారత్‌- ఇంగ్లండ్‌ మధ్య ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌ జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో లీడ్స్‌ వేదికగా శుక్రవారం (జూన్‌ 20) తొలి మ్యాచ్‌ ఆరంభం కాగా.. టాస్‌ గెలిచిన ఇంగ్లండ్‌ మొదట బౌలింగ్‌ చేసింది.

ఆది నుంచి గిల్‌ సేనదే పైచేయి

ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన టీమిండియా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 471 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. యశస్వి జైస్వాల్‌ (101), కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (147), రిషభ్‌ పంత్‌ (134) శతకాల కారణంగా ఈ మేర స్కోరు సాధ్యమైంది.

ఇక ఇందుకు బదులిచ్చే క్రమంలో ఆతిథ్య ఇంగ్లండ్‌ జట్టు 465 పరుగులకు తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ముగించింది. ఫలితంగా ఆరు పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యంతో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ మొదలుపెట్టింది టీమిండియా.

ఈ క్రమంలో సోమవారం నాటి నాలుగో రోజు ఆటలో భాగంగా.. 96వ ఓవర్‌ వద్ద 364 పరుగులకు భారత్‌ ఆలౌట్‌ అయింది. కేఎల్‌ రాహుల్‌ (137), రిషభ్‌ పంత్‌ (118) శతకాలతో రాణించారు. ఫలితంగా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆరు పరుగుల ఆధిక్యంతో కలిపి.. ఇంగ్లండ్‌కు టీమిండియా 371 పరుగుల లక్ష్యం విధించింది.

అయితే, నాలుగో రోజు ఆటలో భారత ఇన్నింగ్స్‌లో 96వ ఓవర్‌ను ఇంగ్లండ్‌ స్పిన్నర్‌ షోయబ్‌ బషీర్‌ వేశాడు. అప్పటికి రవీంద్ర జడేజా, ప్రసిద్‌ కృష్ణ క్రీజులో ఉన్నారు. ఐతే ఐదో బంతిని ఎదుర్కొన్న ప్రసిద్‌.. ఆరో బంతిని ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంకాగా.. ఫస్ట్‌స్లిప్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న హ్యారీ బ్రూక్‌ అతడిని టీజ్‌ చేశాడు.

నువ్వు భారీ సిక్సర్లు బాదగలవా?

‘‘నువ్వు భారీ సిక్సర్లు బాదగలవా?’’ అంటూ ప్రసిద్‌ను రెచ్చగొట్టాడు. ఇందుకు.. ‘‘ఒకవేళ నేను అలా చేశానంటే.. అప్పుడు నన్ను బ్రూక్‌ అంటారు’’ అని ప్రసిద్‌ సమాధానమిచ్చాడు. అయితే, ఆరో బంతిని బషీర్‌ ఫుల్‌ అవుట్‌సైడ్‌ ఆఫ్‌ దిశగా సంధించగా.. దానిని ఆడేందుకు ముందుకు వచ్చిన ప్రసిద్‌ బంతిని గాల్లోకి లేపగా.. డీప్‌ మిడ్‌ వికెట్‌ వద్ద జోష్‌ టంగ్‌ క్యాచ్‌ పట్టాడు. దీంతో ప్రసిద్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో పాటు టీమిండియా ఇన్నింగ్స్‌ కూడా ముగిసింది.

విజేత ఎవరో?

కాగా బ్రూక్‌- ప్రసిద్‌ కృష్ణ మాటలు స్టంప్‌ మైకులో రికార్డు కాగా.. సోషల్‌ మీడియాలో ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో చక్కర్లు కొడుతోంది. కాగా భారత్‌- ఇంగ్లండ్‌ మధ్య తొలి టెస్టులో ఆఖరిదైన మంగళవారం నాటి ఐదో రోజు ఆటలో భాగంగా విజేత ఎవరో తేలుతుంది. భారత్‌ విజయానికి పది వికెట్లు అవసరం కాగా.. ఇంగ్లండ్‌ గెలుపునకు 350 పరుగుల దూరంలో ఉంది.

"Can you hit big sixes?" — Harry Brook on the stump mic... and Prasidh goes for it on the very next ball and gets out.



Classic Test cricket theatre — brought to you by the mic (and a bit of mischief). 🎭#ENGvIND | 1st Test, Day 5 | TUE, 24th JUNE, 2:30 PM on JioHotstar! pic.twitter.com/Bgwq5D3PiB

— Star Sports (@StarSportsIndia) June 24, 2025