 సుహాస్‌ 'హే భగవాన్‌' కొత్త సినిమా గ్లింప్స్‌ విడుదల (ఫొటోలు) | Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos | Sakshi
సుహాస్‌ 'హే భగవాన్‌' కొత్త సినిమా గ్లింప్స్‌ విడుదల (ఫొటోలు)

Aug 18 2025 1:16 PM | Updated on Aug 18 2025 1:16 PM

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos1
1/18

ఉప్పు కప్పురంబు, ఓ భామ అయ్యో రామ వంటి చిత్రాల తర్వాత సుహాస్‌ మరో కొత్త కాన్సెప్ట్‌తో వస్తున్నాడు. 'హే భగవాన్‌' అంటూ తను నటిస్తున్న కొత్త సినిమా నుంచి తాజాగా గ్లింప్స్‌ విడుదల చేశారు.

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos2
2/18

ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు గోపి తెరకెక్కించనున్నారు.

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos3
3/18

ఇందులో హీరోయిన్‌గా శివానీ నగరం నటిస్తుండగా నరేశ్‌, వెన్నెల కిషోర్‌, సుదర్శన్‌ వంటి వారు నటిస్తున్నారు.

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos4
4/18

త్రిశూల్‌ విజనరీ బ్యానర్‌పై నరేంద్ర రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఇదే ఏడాదిలో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos5
5/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos6
6/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos7
7/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos8
8/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos9
9/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos10
10/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos11
11/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos12
12/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos13
13/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos14
14/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos15
15/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos16
16/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos17
17/18

Suhas Hey Bhagwan Title Glimpse Event Photos18
18/18

Advertisement