సుహాస్‌ 'హే భగవాన్‌' కొత్త సినిమా గ్లింప్స్‌ విడుదల (ఫొటోలు)

1/18
ఉప్పు కప్పురంబు, ఓ భామ అయ్యో రామ వంటి చిత్రాల తర్వాత సుహాస్ మరో కొత్త కాన్సెప్ట్తో వస్తున్నాడు. 'హే భగవాన్' అంటూ తను నటిస్తున్న కొత్త సినిమా నుంచి తాజాగా గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు.
2/18
ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు గోపి తెరకెక్కించనున్నారు.
3/18
ఇందులో హీరోయిన్గా శివానీ నగరం నటిస్తుండగా నరేశ్, వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్ వంటి వారు నటిస్తున్నారు.
4/18
త్రిశూల్ విజనరీ బ్యానర్పై నరేంద్ర రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఇదే ఏడాదిలో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18