 ధోనీ కేరళ వస్తే? ఇది ఏఐ అని చెబితే తప్ప తెలియదు (ఫొటోలు) | Ai Generated Photos of Sanju Samson, MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad | Sakshi
ధోనీ కేరళ వస్తే? ఇది ఏఐ అని చెబితే తప్ప తెలియదు (ఫొటోలు)

Nov 28 2025 9:28 PM | Updated on Nov 28 2025 9:28 PM

Ai Generated Photos of Sanju Samson, MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad 1
టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ ధోనీ..

Ai Generated Photos of Sanju Samson, MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad 2
కేరళ వచ్చి సంజూ శాంసన్ ఆతిథ్యం స‍్వీకరిస్తే ఎలా ఉంటుంది?

Ai Generated Photos of Sanju Samson, MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad 3
అదే ఐడియాతో కొన్ని ఏఐ ఫొటోలు ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

Ai Generated Photos of Sanju Samson, MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad 4
రీసెంట్‌గానే శాంసన్‌ని..

Ai Generated Photos of Sanju Samson, MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad 5
చెన్నై జట్టు సొంతం చేసుకుంది.

Ai Generated Photos of Sanju Samson, MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad 6
Ai Generated Photos of Sanju Samson, MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad 7
AI generated Photos Sanju Samson MS Dhoni Ruturaj Gaikwad
