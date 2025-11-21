 లేడీ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన హల్దీ సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు) | Smriti Mandhana Looks Gorgeous At Haldi Ceremony Photos | Sakshi
లేడీ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన హల్దీ సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Nov 21 2025 7:11 PM | Updated on Nov 21 2025 7:11 PM

Smriti Mandhana Looks Gorgeous At Haldi Ceremony Photos1
1/8

టీమిండియా మహిళా క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన పెళ్లి సందడితో ఫుల్ బిజీగా ఉంది.

Smriti Mandhana Looks Gorgeous At Haldi Ceremony Photos2
2/8

శుక్రవారం ఉదయం ఈమె హల్దీ వేడుకలు జరగ్గా.. తోటి మహిళా క్రికెటర్లు ఫుల్ సందడి చేశారు.

Smriti Mandhana Looks Gorgeous At Haldi Ceremony Photos3
3/8

మ్యూజిక్ కంపోజర్ పలాస్ ముచ్చల్‍‌తో స్మృతి వివాహం జరగనుంది.

Smriti Mandhana Looks Gorgeous At Haldi Ceremony Photos4
4/8

Smriti Mandhana Looks Gorgeous At Haldi Ceremony Photos5
5/8

Smriti Mandhana Looks Gorgeous At Haldi Ceremony Photos6
6/8

Smriti Mandhana Looks Gorgeous At Haldi Ceremony Photos7
7/8

Smriti Mandhana Looks Gorgeous At Haldi Ceremony Photos8
8/8

Smriti Mandhana looks Gorgeous Haldi Ceremony Photos
