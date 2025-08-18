 మెరుపు సెంచరీతో చెలరేగిన సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌.. 17 కిలోల బరువు తగ్గి..! | HUNDRED FOR SARFARAZ KHAN IN BUCHI BABU TROPHY | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మెరుపు సెంచరీతో చెలరేగిన సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌.. 17 కిలోల బరువు తగ్గి..!

Aug 18 2025 5:03 PM | Updated on Aug 18 2025 5:37 PM

HUNDRED FOR SARFARAZ KHAN IN BUCHI BABU TROPHY

టీమిండియా యువ బ్యాటర్‌, ముంబై స్టార్ప్లేయర్సర్ఫరాజ్ఖాన్బుచ్చిబాబు క్రికెట్టోర్నీలో మెరుపు సెంచరీతో చెలరేగాడు. టీఎన్సీఏ ఎలెవెన్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో 114 బంతుల్లో 138 పరుగులు చేసి రిటైర్డ్హర్ట్గా పెవిలియన్కు చేరాడు. ఐదో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చి కేవలం 92 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఆకాశ్పార్కర్తో కలిసి ఆరో వికెట్కు 100 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. తొడ కండరాలు పట్టేయడంతో ఆకస్మికంగా మైదానాన్ని వీడాడు.

భారీ పరివర్తన.. 2 నెలల్లో 17 కిలోలు
27 ఏళ్ల సర్ఫరాజ్ఇటీవల భారీగా బరువు తగ్గాడు. ఓవర్వెయిట్కారణంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న అతడు.. 95 కిలోల నుంచి 78 కిలోలకు చేరాడు. కఠినమైన శారీరక శ్రమ, సమతూకమైన డైట్ను పాటించి రెండు నెలల్లో ఏకంగా 17 కిలోలు తగ్గి ఔరా అనిపించాడు. సర్ఫరాజ్వెయిట్లాస్ప్రక్రియ స్పూర్తిదాయకంగా ఉంది. తండ్రి పర్యవేక్షన, విరాట్కోహ్లి స్పూర్తితో బరువు తగ్గినట్లు సర్పారాజ్చెప్పుకొచ్చాడు.

సెలెక్టర్లకు సవాల్
తాజా సెంచరీతో సర్ఫరాజ్భారత సెలెక్టర్లకు మరోసారి సవాలు విసిరాడు. గత కొంతకాలంగా మంచి ప్రదర్శనలే చేస్తున్నా సర్ఫరాజ్కు టెస్ట్జట్టులో చోటు దక్కడం లేదు. సీనియర్ల కారణంగా అతనికి అవకాశాలు రావడం లేదు.

స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్తో టెస్ట్సిరీస్తో టీమిండియా తరఫున అరంగేట్రం చేసిన సర్ఫరాజ్తొలి మ్యాచ్లోనే మెరుపు హాఫ్సెంచరీ బాది ఆకట్టుకున్నాడు. ఆతర్వాత న్యూజిలాండ్పై 150 పరుగులు చేసి సంచలనం సృష్టించాడు.

అయితే సర్ఫరాజ్సెంచరీ తర్వాత ఫామ్కోల్పోయి ఇబ్బంది పడ్డాడు. 4 ఇన్నింగ్స్ల్లో కేవలం 21 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. మొత్తంగా 11 ఇన్నింగ్స్ల్లో సెంచరీ, 3 హాఫ్సెంచరీల సాయంతో 371 పరుగులు చేశాడు.

టీమిండియాలో సీనియర్లు స్థిరపడటం చేత సర్ఫరాజ్కు సరైన అవకాశాలు రాలేదు. బోర్డర్గవాస్కర్ట్రోఫీకి ఎంపికైనా బెంచ్కే పరిమితమయ్యాడు. తాజాగా ఇంగ్లండ్సిరీస్కు జట్టులో చోటే దక్కలేదు. సిరీస్కు ముందు సర్ఫరాజ్ఇండియా తరఫున ఆడుతూ ఇంగ్లండ్లయన్స్పై 92 పరుగులు చేశాడు. అయినా భారత మిడిలార్డర్బలంగా ఉండటంతో అతను జట్టుకు ఎంపిక కాలేదు.

ఇంగ్లండ్తో సిరీస్లో కరుణ్నాయర్‌, సాయి సుదర్శన్పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోవడంతో టీమిండియా తదుపరి ఆడబోయే టెస్ట్సిరీస్ కోసంసర్ఫరాజ్ను పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు.

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ ప్రణీత కొడుకు బర్త్ డే.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

సిస్టర్‌తో టాలీవుడ్‌ బుల్లితెర నటి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు.. ఫోటోలు
photo 3

సుహాస్‌ 'హే భగవాన్‌' కొత్త సినిమా గ్లింప్స్‌ విడుదల (ఫొటోలు)
photo 4

పెద్ద సంఖ్యలో వినాయక విగ్రహాల తయారీ.. ముస్తాబవుతున్న గణనాథులు (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భారతీయ పరేడ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక (ఫోటోలు)

Video

View all
Jana Sena MLA Bolisetty Srinivas Sensational Comments on Vangaveeti Ranga Murder 1
Video_icon

వంగవీటి రంగా హత్యపై జనసేన ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు
Ambati Rambabu Fire On Chandrababu Over Amaravati Floods 2
Video_icon

Ambati: అమరావతిలో కొన్ని వేల ఎకరాలు చెరువుల మారిపోయాయి..
Former Minister Kakani Govardhan Reddy Granted Bail 3
Video_icon

మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్థన్ రెడ్డికి బెయిల్ మంజూరు
KGBV Principal Soumya Attempts Suicide Over TDP MLA Kuna Ravi Kumar Harassment 4
Video_icon

TDP MLA కూన రవి వేధింపులు తాళలేక KGBV ప్రిన్సిపల్ సౌమ్య ఆత్మహత్యాయత్నం
Gudivada Amarnath Comments On Chandrababu Govt 5
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేసేందుకు కూటమి కుట్రలు చేస్తోంది: అమర్నాథ్
Advertisement
 