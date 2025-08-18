 ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భారతీయ పరేడ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక (ఫోటోలు) | Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York | Sakshi
భారతీయ పరేడ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక సందడి (ఫోటోలు)

Aug 18 2025 11:33 AM | Updated on Aug 18 2025 11:33 AM

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York1
టాలీవుడ్‌ ప్రముఖ నటుడు విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న అరుదైన గౌరవం దక్కించుకున్నారు.

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York2
న్యూయార్క్‌లోని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ అసోసియేషన్స్ (FIA) నిర్వహించిన భారీ పరేడ్‌కు వారిద్దరూ ' గ్రాండ్‌ మార్షల్‌'గా వ్యవహరించారు.

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York3
FIA అనేది అమెరికాలోని భారతీయ ప్రవాసుల కోసం స్థాపించబడిన ప్రముఖ సంస్థ. ఇది 1970లో ప్రారంభమైంది.

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York4
ఇది భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించే ఘనమైన వేడుక.

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York5
2025 సంవత్సరానికి గాను, సినీ తారలు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న “గ్రాండ్ మార్షల్స్”గా పాల్గొన్నారు.

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York6
2022లో టాలీవుడ్‌ నుంచి తొలిసారి అల్లు అర్జున్‌ దంపతులకు ఈ గౌరవం దక్కింది.

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York7
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York8
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York9
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York10
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York11
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York12
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York13
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York14
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York15
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York16
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York17
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York18
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna hold hands lead India Day Parade in New York19
# Tag
Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Indpendence Day Indpendence day celebrations Tollywood New York City photo gallery India Day parade
