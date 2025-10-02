 వరల్డ్‌కప్‌లో ఆస్ట్రేలియా బోణీ.. న్యూజిలాండ్ చిత్తు | Australia Beat New Zealand by 89 Runs in Indore In Women odi WC 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

WC 2025: వరల్డ్‌కప్‌లో ఆస్ట్రేలియా బోణీ.. న్యూజిలాండ్ చిత్తు

Oct 2 2025 8:50 AM | Updated on Oct 2 2025 8:53 AM

Australia Beat New Zealand by 89 Runs in Indore In Women odi WC 2025

మహిళలవన్డే వరల్డ్‌కప్‌ క్రికెట్‌ టోర్నీలో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ ఆ్రస్టేలియా శుభారంభం చేసింది. బుధవారం ఇండోర్‌ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆ్రస్టేలియా 89 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న ఆ్రస్టేలియా 49.3 ఓవర్లలో 326 పరుగులకు ఆలౌటైంది. 

‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ యాష్లే గార్డ్‌నర్‌ (83 బంతుల్లో 115; 16 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) దూకుడుగా ఆడి సెంచరీ సాధించింది. ఆమెతో పాటు ఫోబ్ లిచ్‌ఫీల్డ్(45), పెర్రీ(33), కిమ్‌ గార్త్‌(38) రాణించారు. స్టార్‌ ప్లేయర్లు బెత్‌ మూనీ(5), సదర్లాండ్‌(5), హీలీ(19) నిరాశపరిచారు.

న్యూజిలాండ్‌ బౌలర్లలో లీ తహుహు, జెస్‌ కెర్‌ 3 వికెట్ల చొప్పున... బ్రీ ఇలింగ్, అమెలియా కెర్‌ 2 వికెట్ల చొప్పున పడగొట్టారు. 327 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్‌ 43.2 ఓవర్లలో 237 పరుగులకు ఆలౌటై ఓడిపోయింది. 

కెప్టెన్‌ సోఫీ డివైన్‌ (112 బంతుల్లో 111; 12 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) వీరోచిత సెంచరీ సాధించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో సోఫీ, అనాబెల్‌ 3 వికెట్ల చొప్పున తీశారు. కొలంబోలో నేడు జరిగే మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో పాకిస్తాన్‌ తలపడుతుంది.
చదవండి: క్లీన్‌స్వీప్‌పై భారత్‌ గురి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫారిన్ వెకేషన్‌లోనే సాయిపల్లవి.. ఊరికి రాలే! (ఫొటోలు)
photo 2

ఫెస్టివ్‌ మూడ్‌..ప్రెటీ శారీ..ఫన్నీ కాప్షన్‌ ప్లీజ్‌అంటున్న ఈ భామను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

'గూఢచారి 2' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లి ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ అవికా గోర్ (ఫొటోలు)
photo 5

వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం..గోవిందనామస్మరణతో మారుమోగిన తిరుమల (ఫొటోలు)

Video

View all
Pakistani Forces Open Fire on Protesters 1
Video_icon

పాక్‌ బలగాల కాల్పులు.. 8 మంది మృతి
TVK Party Founder And Hero Vijay Sensational Decision After Karur Stamped 2
Video_icon

టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ కీలక నిర్ణయం
Dussehra Gift for Central Govt Employees 3
Video_icon

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దసరా, దీపావళి కానుక
Heavy Rains in Visakha For Next 3 Days 4
Video_icon

AP Rains: ఉత్తర కోస్తాకు అతిభారీ వర్ష సూచన
Venkatramiereddy Slams Chandrababu Govt 5
Video_icon

Venkatramiereddy: బాబు హామీలన్నీ పచ్చి అబద్దాలే..
Advertisement
 