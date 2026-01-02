 పాకిస్తాన్‌ నుంచి వచ్చిన వాడిని.. ఇక్కడ ఇలా: ఉస్మాన్‌ ఖవాజా | From Pakistan To Australia Usman Khawaja Retirement Speech About His Journey | Sakshi
పాకిస్తాన్‌ నుంచి వచ్చిన వాడిని.. ఇక్కడ ఇలా: ఉస్మాన్‌ ఖవాజా

Jan 2 2026 9:04 AM | Updated on Jan 2 2026 9:14 AM

From Pakistan To Australia Usman Khawaja Retirement Speech About His Journey

ఊహాగానాలే నిజమయ్యాయి.. ఆస్ట్రేలియా వెటరన్‌ ఓపెనర్‌ ఉస్మాన్‌ ఖవాజా తన రిటైర్మెంట్‌ నిర్ణయా​న్ని ప్రకటించాడు. ఇంగ్లండ్‌తో ప్రతిష్టాత్మక యాషెస్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా ఆఖరిదైన ఐదో టెస్టు.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో తన చివరి మ్యాచ్‌ అని వెల్లడించాడు.

ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన ఉస్మాన్‌ ఖవాజా తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ‘‘నా మనసు సంతోషంతో నిండిపోయింది. ఆస్ట్రేలియా తరఫున అనేక మ్యాచ్‌లు ఆడాను. ఇది నా అదృష్టం. పాకిస్తాన్‌ నుంచి వచ్చిన ముస్లింను నేను.

నాలాంటి వాళ్లు ఆసీస్‌ తరఫున ఎప్పటికీ ఆడలేనని చాలా మంది హేళన చేశారు. వెనక్కి లాగే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎక్కడ ఉన్నానో!.. మీరు కూడా నాలాగే అనుకున్నది సాధించగలరు’’ అని ఉస్మాన్‌ ఖవాజా పేర్కొన్నాడు.

